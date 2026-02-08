Super Bowl: Famosos presentes, sorprenden a Bad Bunny y así llegó Justin Bieber

Las grandes estrellas del entretenimiento y el deporte se reunieron en el Levi’s Stadium para presenciar el Super Bowl LX, donde no faltaron caras conocidas que brillaron tanto fuera como dentro del estadio.
Los Seattle Seahawks y los New England Patriots cerrarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un enfrentamiento entre dos gigantes de la NFL que confronta a la mejor defensa con la segunda mejor ofensiva, y que consagrará al nuevo monarca del fútbol americano.
Seahawks y Patriots se ganaron el derecho de disputarse el trofeo en el Levi’s Stadium de Santa Clara gracias a defensas implacables y a dos mariscales de campo, Sam Darnold y Drake Maye, decididos a labrarse un lugar en el Olimpo de este deporte.
El costo de las entradas para el Super Bowl, que contará con la participación de Bad Bunny en el espectáculo del medio tiempo, varía entre 3.100 y más de 18.000 dólares.
Por las calles de San Francisco, donde la NFL colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman's Wharf.
Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60.
También se lleva a cabo un concurso de dobles de Bad Bunny que atrae a miles de fanáticos antes de la final del Super Bowl.
Aficionada toma una fotografía a una imagen de Bad Bunny durante un concurso de dobles del cantante previo al esperado encuentro.
Y la belleza no puede faltar en uno de los grandes eventos. Miembros del equipo de animadoras de los Patriots levantan suspiros entre los aficionados. Solo vean esas hermosuras.
Los Patriots se verán las caras con los Seattle Seahawks de Mike Macdonald, técnico de segundo año que logró convertir a su equipo en una máquina de ganar partidos.
El Levi's Stadium tiene una capacidad para 68,500 espectadores y esta tarde-noche se espera un taquillón.
Los Patriots han ganado seis títulos de Super Bowl en su historia. Este récord los mantiene empatados con los Pittsburgh Steelers como las franquicias más exitosas de la NFL, pero hoy buscará hacer historia.
Seattle Seahawks, por su parte, busca ganar su segundo campeonato e igualar a equipos como Colts, Ravens, Dolphins, Buccaneers y Rams.
Durante la previa también hubo un mensaje que agitó las redes sociales. Katy Perry le deseó suerte a Bad Bunny de cara a su presentación. "Tú puedes con esto, recuérdale al mundo cómo es el verdadero sueño americano", escribió la cantante en 'X'.
Hay rumores de que el show de Bad Bunny se centre en dar un mensaje a favor de la comunidad latina en Estados Unidos tras las redadas de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que se han dado en varias ciudades del país desde el año pasado.
El show de medio tiempo será producido por el equipo de Bad Bunny, así como Roc Nation, compañía fundada por el rapero estadounidense Jay-Z, y el productor ganador del Emmy, Jesse Collins. Mientras que el británico Hamish Hamilton será el director.
Becky G, una de las celebridades latinas más influyentes, llegó al Super Bowl LX lista para apoyar a Benito “Bad Bunny” en uno de los escenarios más importantes del mundo.
J Balvin, uno de los máximos exponentes del reguetón y la música urbana latina, se dejó ver en el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium.
Jon Bon Jovi, el ícono del rock, también se dejó ver en el Super Bowl LX, donde su presencia aportó un toque clásico al evento.
El rapero y productor Travis Scott se unió a la multitud en el Super Bowl LX, llevando consigo su estilo único y su energía inigualable.
La leyenda del tenis, Roger Federer, se hizo presente en el Levi’s Stadium para disfrutar del emocionante duelo entre Patriots y Seahawks por el trofeo Vince Lombardi.
Travis Kelce, el carismático tight end y futuro esposo de Taylor Swift, llegó al Super Bowl LX aunque los Kansas City Chiefs no lograron clasificar al partido final este año.
Justin Bieber, la superestrella del pop, llegó al Super Bowl LX en el Levi’s Stadium para vivir el evento deportivo más grande del año.