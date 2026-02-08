  1. Inicio
Las grandes estrellas le envían todo su apoyo a Bad Bunny previo al Super Bowl

Desde sus colegas reguetoneros, hasta grandes leyendas como Madonna le han enviado mensajes a Bad Bunny.

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 18:10 -
  • La Prensa
Artistas de todo el mundo, cantantes, modelos, actores, actrices, diseñadores y muchas otras profesiones han llenado las redes sociales con mensajes positivos en apoyo a Bad Bunny, quien se presentará este domingo en el medio tiempo del Super Bowl.
La actriz Adamari López tampoco se quedó a trás para felicitar a su compatriota.

Alejandro Sanz escribió en su cuenta de X este mensaje.

El actor y comediante, Eugenio Derbez se unió a la celebración.

"Hola a todos, ¡¿tengo noticias para vosotros?! ¿Qué pasa?Nuestro querido y querido Benito tiene una edición especial de @people HOY DISPONIBLE. Toda la revista está dedicada a él.Me pueden encontrar en las páginas 42 y 43 con el conejito, haciendo un poco de salsa de los premios Billboard Latinos.Por cierto, DAWG, te veías absolutamente genial para tu histórica noche de Grammy. ¡Felicidades!No puedo esperar al Super Bowl la semana que viene". Escribió Rita Moreno
Mensaje de Lynda Carter en su cuenta de Facebook.

La actriz y cantante también le dedicó el mensaje en sus historias.

Madonna, una de las anfitrionas del show en años anteriores, subió esta foto a sus historias, diciendo que está ansiosa por ver a Bad Bunny.

La cantante Olga Tañón se emocionó y dedicó un gran mensaje a Benito.

El famoso presentador Raúl de Molina compartió una foto divertida junto al conejo.

Jennifer López se mostró muy emotiva en su cuenta de Instagram al recordar el show del 2020 en el que actuó junto a Bad Bunny.

El actor Mark Hamill también se unió a la fiebre de Bad Bunny.

Zoe Saldaña subió un video bailando "Después de la playa"
