Así se vio el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny está por cumplir 10 años de carrera y los comenzó a celebrar con una gran carga cultural latina en un show de medio tiempo en el Super Bowl LX, un espectáculo de 13 minutos desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
El artista de 31 años, originario de Bayamón, Puerto Rico, ha estado viviendo un año monumental ya que hace una semana ganó el GRAMMY al Álbum del Año por ‘Debí Tirar Más Fotos’, una carta de amor a su Puerto Rico natal que fue el lanzamiento más escuchado de 2025.
Esta noche quedó marcado para la historia ese cariño a su tierra y a toda la cultura latina a la que honró con su show. Ricky Martin se unió al espectáculo en medio de la escenografía típica de una finca latinoamericana.
Tres días antes dijo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, pero que debían estar preparados para bailar y así fue.
Lady Gaga fue una de las muchas sorpresas que 'El Conejo Malo' tuvo sobre el escenario. Gaga cantó "Die with a smile" en una versión salsa y desató la emoción entre los fans.
El sol ya estaba bajo en el estadio cuando Bad Bunny apareció en los cañaverales de Puerto Rico durante su espectáculo, rodeado de jíbaros con pavas (campesinos con sombreros de paja tradicionales), adultos mayores jugando dominó y un puesto de piragua (hielo raspado), símbolos innegables de Puerto Rico.
El montaje del escenario y escenografía estuvo lleno de símbolos y recuerdos de la cultura latina.
Bad Bunny junto a su staff entrando al show.
Benito unió a todas las culturas en su espectáculo que fue sencillo, en comparación a show de otros artistas en el Super Bowl, pero con muchas emociones nunca antes sentidas en Estados Unidos.
Al final Bad Bunny presentó a sus bailarines portando las banderas de todos los países latinoamericanos al ritmo de la canción "Debí tirar más fotos".
Eiza González, Pedro Pascal, Karol G, Ypung Miko y Cardi B fueron algunos de sus invitados a estar dentro de la icónica casita que representa su comunidad en Puerto Rico.