  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?

Con banderas de distintos paises, entre ellos la de Honduras, el artista reivindicó al continente latinoamericano como un todo diverso y cerró su presentación con orgullo latino.

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 21:15 -
  • Redacción
¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
1 de 9

"¡Qué rico es ser latino!". Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó este domingo el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.
¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
2 de 9

Durante su presentación, Bad Bunny envió un mensaje poderoso de unidad al mostrar un balón de fútbol americano con la frase “Together we are America” (Juntos somos América).

¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
3 de 9

Con ello, Bad Bunny reivindicó la idea de que el continente americano es un todo diverso y vibrante, más allá de la visión reducida que lo asocia únicamente con Estados Unidos.

¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
4 de 9

El escenario se llenó de banderas de distintos países, entre ellos Honduras, como símbolo de inclusión y reconocimiento a las raíces compartidas. El artista nombró a todos los países que componen el continente americano: America del Sur, Centroamérica y Norte América.
¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
5 de 9

El artista convirtió su presentación en un manifiesto cultural, donde la música se transformó en puente y la identidad latina en motivo de orgullo.
¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
6 de 9

El cierre fue un estallido de energía y emoción, reafirmando que la fuerza de América está en su diversidad y en la voz colectiva de quienes la habitan.

¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
7 de 9

Bad Bunny no solo ofreció un espectáculo, sino un recordatorio de que la cultura latina es inseparable del corazón del continente
¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
8 de 9

A pesar de ser políticamente correcta, la actuación también estuvo cargada de mensajes, como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al 'conejo malo' mientras sujetaba una bandera de su país y cantaba 'el Apagón'
¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?
9 de 9

El espectáculo se acercaba a su fin, no sin antes pronunciar las únicas palabras en inglés que se escucharon durante su actuación: "God bless America" (Dios bendiga América).
Cargar más fotos