¿Qué decía el balón que tiró Bad Bunny en el cierre del Super Bowl?

"¡Qué rico es ser latino!". Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó este domingo el escenario del Super Bowl en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos.
Durante su presentación, Bad Bunny envió un mensaje poderoso de unidad al mostrar un balón de fútbol americano con la frase “Together we are America” (Juntos somos América).
Con ello, Bad Bunny reivindicó la idea de que el continente americano es un todo diverso y vibrante, más allá de la visión reducida que lo asocia únicamente con Estados Unidos.
El escenario se llenó de banderas de distintos países, entre ellos Honduras, como símbolo de inclusión y reconocimiento a las raíces compartidas. El artista nombró a todos los países que componen el continente americano: America del Sur, Centroamérica y Norte América.
El artista convirtió su presentación en un manifiesto cultural, donde la música se transformó en puente y la identidad latina en motivo de orgullo.
El cierre fue un estallido de energía y emoción, reafirmando que la fuerza de América está en su diversidad y en la voz colectiva de quienes la habitan.
Bad Bunny no solo ofreció un espectáculo, sino un recordatorio de que la cultura latina es inseparable del corazón del continente
A pesar de ser políticamente correcta, la actuación también estuvo cargada de mensajes, como los residentes de las zonas más pobres de Puerto Rico bailando su reguetón, o los postes eléctricos que rodeaban al 'conejo malo' mientras sujetaba una bandera de su país y cantaba 'el Apagón'
El espectáculo se acercaba a su fin, no sin antes pronunciar las únicas palabras en inglés que se escucharon durante su actuación: "God bless America" (Dios bendiga América).