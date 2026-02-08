Cinco claves que te harán dejar de detestar a Bad Bunny

“Me tienes el bicho ansioso / Quédate en cuatro, que se ve precioso / Ese c*lito es un tramposo” (Aguacero, 2022). Debí tirar más fotos, el álbum más reciente de Bad Bunny, tiene 17 tracks con unas 7.000 palabras y 36.000 caracteres. El álbum anterior, 22 temas. El anterior, 23. Estamos hablando de pequeños libros interpretables en karaoke en los que habla de sexo, alcohol y drogas, sí, pero también de vida afectiva más compleja, la cotidianidad de un artista, infinidad de referencias a la cultura pop y, cada vez más, política y protesta. Por cierto, en Debí tirar más fotos se ha reducido casi a cero la palabra bicho (pene), pero no el verbo chingar (equivalente a tener relaciones sexuales, en lenguaje decente).