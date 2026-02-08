Estudiante mata a puñaladas a su profesora frente a sus compañeros en una universidad

Juliana Santiago era docente del curso de Derecho Penal en una institución privada y se desempeñaba además como escribana de la Policía Civil de Rondônia, una doble función por la que era reconocida como una profesional rigurosa, ética y comprometida, cualidades que han sido resaltadas por colegas, estudiantes y entidades académicas y jurídicas que expresaron su solidaridad con la familia.