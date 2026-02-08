Estudiante mata a puñaladas a su profesora frente a sus compañeros en una universidad

La profesora universitaria Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 años, fue asesinada la noche del viernes 6 de febrero dentro de un aula del Centro Universitario Aparício Carvalho (Fimca), confirmaron autoridades policiales.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió mientras se desarrollaba una clase regular en horario nocturno, generando pánico entre estudiantes y personal docente que se encontraban en el recinto universitario.
El principal sospechoso del crimen fue identificado como João Junior, estudiante de 24 años de la misma institución, quien fue reducido por otros alumnos tras el ataque y detenido en el lugar por agentes de la Policía Civil de Porto Velho, Brasil, que acudieron a la escena minutos después.
La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital João Paulo II, donde el personal médico confirmó su fallecimiento en horas de la madrugada del 7 de febrero, a causa de la gravedad de las heridas sufridas.
Versiones iniciales indican que el presunto agresor habría actuado motivado por conflictos previos con la docente, entre ellos una reprobación académica ocurrida durante el semestre anterior; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
La Policía Civil de Rondônia informó que el móvil del crimen aún no ha sido establecido y que continúan recabando testimonios, registros académicos y pruebas periciales, manteniendo abiertas todas las líneas de investigación.
Por su parte, la defensa del sospechoso optó por guardar silencio en esta etapa inicial del proceso judicial, mientras el caso es analizado por la Comisión de Homicidios de Porto Velho, con seguimiento del Ministerio Público.
En un comunicado oficial, el Centro Universitario Aparício Carvalho confirmó que tanto la víctima como el detenido formaban parte de su comunidad académica y expresó su consternación por los hechos, anunciando la suspensión temporal de las actividades presenciales.
“La violencia que silenció su voz no borrará su legado. Su compromiso con la educación jurídica seguirá siendo un referente de ética y dignidad”, expresó la institución, que decretó tres días de luto institucional.
Juliana Santiago era docente del curso de Derecho Penal en una institución privada y se desempeñaba además como escribana de la Policía Civil de Rondônia, una doble función por la que era reconocida como una profesional rigurosa, ética y comprometida, cualidades que han sido resaltadas por colegas, estudiantes y entidades académicas y jurídicas que expresaron su solidaridad con la familia.