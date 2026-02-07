Concierto de Shakira en El Salvador está blindado por fuerte anillo de seguridad

La Fuerza Armada de El Salvador desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Estadio Nacional “Jorge Mágico González” con motivo del primer concierto de la residencia artística de Shakira en el país.
El evento reunió a miles de salvadoreños y turistas extranjeros la noche de este sábado.
El operativo se realizó de manera coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de las acciones preventivas impulsadas por el Gobierno para garantizar el orden público y la seguridad de los asistentes a uno de los espectáculos musicales más esperados del año.
Autoridades informaron que el despliegue incluyó patrullajes terrestres, controles de acceso, presencia de agentes uniformados y monitoreo constante en puntos estratégicos cercanos al recinto deportivo, con el objetivo de evitar incidentes y brindar un ambiente seguro.
La medida responde a las directrices giradas por el presidente Nayib Bukele, quien ha reiterado el compromiso de su administración de mantener condiciones de tranquilidad tanto para la población como para los visitantes extranjeros.
Desde tempranas horas de la tarde, decenas de elementos de seguridad se ubicaron en calles aledañas al estadio, donde se concentraron miles de fanáticos de la artista colombiana, muchos de ellos provenientes de otros países de la región.
El concierto marca un hecho histórico para el país, al convertirse en la primera residencia artística de Shakira en territorio salvadoreño, lo que ha generado un importante movimiento turístico y económico.
Comerciantes locales reportaron un aumento en las ventas de alimentos, bebidas y recuerdos alusivos al evento, destacando la llegada de visitantes que aprovecharon la ocasión para recorrer la capital y otros puntos turísticos.
Por su parte, asistentes expresaron sentirse seguros gracias a la presencia de las autoridades, señalando que el orden y la organización permitieron disfrutar del espectáculo sin mayores inconvenientes.
Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral de seguridad que se implementa en actividades masivas, conciertos y eventos deportivos.