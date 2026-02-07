Las fanáticas mejores vestidas en el concierto de Shakira

Con esta serie de presentaciones, El Salvador se consolida como el único país de Centroamérica incluido en la gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord Guinness a la gira latina más exitosa, al recaudar 421,6 millones de dólares, en medio del entusiasmo de sus seguidores y reacciones divididas por el presunto apoyo gubernamental encabezado por el presidente Nayib Bukele.