Las fanáticas mejores vestidas en el concierto de Shakira

Entre banderas, pelucas color lila y atuendos de cuero y látex negro, miles de salvadoreños y visitantes centroamericanos se congregaron el sábado en las calles aledañas al estadio nacional Jorge “Mágico” González para asistir al primero de los cinco conciertos que Shakira ofrecerá en El Salvador como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
Desde tempranas horas, la capital fue tomada por fanáticos provenientes de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, quienes viajaron para acompañar a la cantante colombiana en el inicio de su denominada "Residencia Centroamericana", desatando una auténtica fiesta previa al espectáculo.
A sus 48 años, la "Loba" volvió a demostrar su poder de convocatoria regional, atrayendo a admiradores de distintas edades que corearon sus canciones, lucieron vestuarios inspirados en sus videoclips y celebraron su regreso a los escenarios con entusiasmo desbordado.
"Este es un evento histórico", expresó a EFE Heidi Hernández, quien llegó desde San Pedro Sula, Honduras, junto a tres compatriotas para presenciar el concierto inaugural en territorio salvadoreño.
Hernández destacó que la música de Shakira ha trascendido generaciones en Centroamérica y aseguró que la ha acompañado desde su infancia, además de considerarla un referente para las mujeres latinoamericanas.
"Como hondureñas hemos crecido con las canciones de Shakira y estamos muy contentas (...) porque las latinas somos mujeres que podemos salir adelante, somos mujeres guerreras y Shakira es ejemplo de ello", añadió la seguidora.
Entre las filas para ingresar al estadio destacaron Ariadna y Andrea, madrastra e hijastra, quienes vistieron atuendos similares a los del videoclip "Las de la intuición" y simbolizaron la conexión intergeneracional que la artista mantiene con su público.
"Desde pequeña crecí escuchando las canciones de Shakira", comentó Ariadna a EFE, mientras Andrea compartió que "me hace mucha ilusión porque es mi primer concierto", reflejando la emoción de quienes vivían la experiencia por primera vez.
La espera también dio espacio al comercio informal y la gastronomía. Entre la multitud se movilizaban vendedores de camisetas, pañuelos, llaveros e incluso billetes con el rostro de la cantante, mientras se instalaban numerosos puestos de comida bajo un amplio despliegue militar en la zona.
Con esta serie de presentaciones, El Salvador se consolida como el único país de Centroamérica incluido en la gira, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord Guinness a la gira latina más exitosa, al recaudar 421,6 millones de dólares, en medio del entusiasmo de sus seguidores y reacciones divididas por el presunto apoyo gubernamental encabezado por el presidente Nayib Bukele.