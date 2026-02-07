Increíble: Centroamericana sorprende y receta histórico 26-0 rumbo al Mundial

La Selección Sub-17 de Costa Rica hizo historia al recetar un escandaloso 26-0 este sábado en la jornada 2 del Premundial Sub-17.
Los ticos comenzaron de la mejor manera su camino rumbo al Mundial Sub-17 que se realizará este año en Qatar.
Costa Rica comenzó su andadura el pasado 5 de febrero cuando también arrasó y propinó un 9-0 a las Islas Turcas y Caicas.
Su próximo desafío era ante Islas Vírgenes Británicas, sin embargo, los ticos se dieron un festín y propinaron una de las mayores goleadas en América en las distintas categorías.
Este duelo era perteneciente a la jornada 2 del Premundial Sub-17. Los ticos están encasillados en el grupo D también junto a Puerto Rico.
Costa Rica tuvo dominio de principio a fin y el marcador se fue ampliando con el paso de los minutos ante una selección caribeña. Para el primer tiempo ya era una paliza.
Con goles de Santiago Quirós (1’, 33’, 45+7’), Jorshuad Pilarte: 3’, Ethan Barley (7’, 8’, 30’, 37’), Akenai Samuels: 11’, 18’, 38’, 39’, Paul Jiménez (12’), Paul González (15’, 25’, 26’, 55’, 82’), Costa Rica se estaba dando gusto en el Complejo Deportivo FCRF-Plycem .
Sleiner Sáenz (45’, 81’), Jefrey Urbina (58’, 61’), Kyan McDonald (70’, 79’), Marshal Araya (75’) y Johan Quesada (90+5’), cerraron la humillante goleada rumbo al Mundial 2026 de su categoría.
Con este resultado, Costa Rica se mantiene invicto y toma el liderato del Grupo D con 6 puntos, por encima de Puerto Rico por diferencia abismal de goles.
Los ticos tienen 35 goles a favor tras dos jornadas, mientras que Puerto Rico solo tiene 15. Islas Turcas y Caicas e Islas Vírgenes Británicas, son últimas sin unidades.
Este duelo, no solamente hizo historia en el Premundial Sub-17, sino que también lo hizo en el continente. ¿Fue la mayor goleada?
Y es que con este resultado, la Selección de Costa Rica Sub-17 superó la goleada récord de Estados Unidos a las Islas Vírgenes Estadounidenses (22-0).
Según detalla ESPN, ningún equipo americano en las distintas categorías había encajado esta cantidad de goles en un torneo oficial.
Sin embargo, esta no es la mayor goleada registrada, ya que se quedaron a 5 goles de la mayor paliza, la cual fue el Australia 31–0 Samoa Americana en 2001.
La Selección de Costa Rica Sub-17 se ilusiona con el Mundial de Qatar 2026 y ahora pone la mirada en Puerto Rico, a quien enfrentará el próximo martes 10 de febrero.