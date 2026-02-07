  1. Inicio
Real Madrid apunta a renovar su mediocampo: Florentino tiene en la mira a estos crack

Real Madrid ya piensa en el próximo mercado de verano y la prioridad es clara: reforzar el centro del campo.

Real Madrid no invirtió en refuerzos en el mercado de invierno, pero el próximo verano podría ser diferente.
El mercado de fichajes invernal ya concluyó y el Real Madrid fue uno de los pocos grandes clubes europeos que no se reforzó.
Ya es habitual que el club merengue no invierta en grandes incorporaciones durante el mercado invernal, y en esta ocasión no fue la excepción.
La temporada pasada, el Real Madrid no rindió a su mejor nivel en las competiciones más importantes.
Las lesiones provocaron numerosas bajas y el banquillo del equipo blanco quedó muy debilitado.
Según medios españoles, el próximo mercado veraniego el Real Madrid sí hará una inversión importante de cara a la temporada 2026-2027.
Las zonas que el club planea reforzar son la defensa y el centro del campo.
Sin embargo, el mediocentro es la prioridad absoluta del club merengue.
El nombre que más suena es el de Vitinha, el mediocampista portugués que ha ganado todos los títulos esta temporada con el PSG de Luis Enrique.
Vitinha llega tras una temporada espectacular, siendo el eje y el motor del equipo parisino.
El futbolista ya sueña con vestir la camiseta blanca y, según algunos medios, ya se han producido contactos.
Vitinha tiene contrato con el PSG hasta 2029, por lo que el Real Madrid tendría que presentar una oferta de peso.
Otro jugador en la lista es Enzo Fernández, el campeón del mundo y actual mediocampista del Chelsea.
Enzo atraviesa un gran momento con el Chelsea y fue nombrado Jugador del Mes de enero en la Premier League.
Sin embargo, el argentino tiene contrato hasta 2032 y su cláusula o valor de mercado se sitúa entre 100 y 130 millones de euros.
Alexis Mac Allister es otra alternativa. El argentino suena con menos fuerza que Enzo y Vitinha, pero también tiene el deseo de vestir de blanco.
Mac Allister es uno de los mejores jugadores del Liverpool, y el Real Madrid estaría dispuesto a pagar su precio.
Otra opción muy viable es Nico Paz. El jugador fue traspasado en 2024 al Como de Italia y podría regresar al club merengue.
El Real Madrid tiene una cláusula de recompra por Nico Paz valorada en 9 millones de euros.
