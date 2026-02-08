¿Quién era don Samuel Castillo, el fundador de Novedades Titicos?

"Un varón que en silencio sembró en el Reino de Dios, misericordioso con el necesitado, serio con el ingrato, lleno de fe en el Hijo de Dios. Líder y pilar fuerte en la iglesia Efeso de las Asambleas de Dios. Muy amado por el cuerpo de Cristo. Ya ganó la corona de la vida eterna, corrió la carrera de la fe y pasó al gozo de su Señor. Mis condolencias a su amada esposa e hijos. Descanse en paz, hombre digno, empresario y empoderado", resumió Sara Mejía.