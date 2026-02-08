¿Quién era don Samuel Castillo, el fundador de Novedades Titicos?

Fotos en vida de Samuel Castillo, quien fue el fundador y dueño de Novedades Titicos de San Pedro Sula.
Samuel Castillo falleció el sábado 7 de febrero de 2026 en Colombia en donde se trataba de algunas complicaciones en su salud.
Estaba casado desde el 2016 con Kenia Gallardo, con quien ya llevaba varios años de vivir juntos.
Se informó que Samuel Castillo estaba acompañado por dos de sus hijas y por su esposo a la hora de su deceso.
Fue su hijo mayor, que lleva su mismo nombre, Samuel Castillo, quien confirmó su muerte a través de sus redes sociales a eso de las 10:00 pm del sábado.
Samuel subió un collage con tres fotos de su papá y la gente comenzó a preguntar sobre su estado de salur. Minutos después, las páginas de Novedades Titicos confirmaron su muerte a los 73 años.
Seguidor del Marathón, este empresario es recordado por su espíritu altruista. "Ayudaba a las iglesias, a los necesitados, usó las riquezas para ayudar a los desprotegidos", indicó uno de sus amigos en las redes sociales.
Novedades Titicos es una reconocida tienda del centro de San Pedro Sula.
"Yo conocí a Samuel cuando vendía artículos de porcelana en la tercera avenida. Ahí comenzó su emprendimiento, en un puesto de ventas; un hombre muy dedicado a los negocios y enfocado en proyectos", contó
"Un varón que en silencio sembró en el Reino de Dios, misericordioso con el necesitado, serio con el ingrato, lleno de fe en el Hijo de Dios. Líder y pilar fuerte en la iglesia Efeso de las Asambleas de Dios. Muy amado por el cuerpo de Cristo. Ya ganó la corona de la vida eterna, corrió la carrera de la fe y pasó al gozo de su Señor. Mis condolencias a su amada esposa e hijos. Descanse en paz, hombre digno, empresario y empoderado", resumió Sara Mejía.