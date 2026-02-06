  1. Inicio
Conoce los horarios y recorridos del Museo para la Infancia El Pequeño Sula

Este espacio educativo ubicado en San Pedro Sula permite que los pequeños exploradores toquen, jueguen y aprendan mientras se divierten, al tiempo que descubren interesantes historias, datos científicos y múltiples experiencias interactivas.

La imaginación y la energía de los niños encuentran un espacio ideal en el Museo para la Infancia El Pequeño Sula, un lugar diseñado para que aprender sea una experiencia divertida, interactiva y llena de descubrimientos.

Desde hace más de dos décadas, este museo se ha consolidado como uno de los principales centros educativos y recreativos de la Capital Industrial, recibiendo a miles de niños que llegan con entusiasmo por explorar y conocer el mundo.
Cada rincón del museo está pensado para estimular la creatividad de los reyes del hogar, permitiéndoles tocar, jugar y aprender a través de actividades dinámicas y guiadas por personal capacitado.
La exploración espacial es otra de las experiencias favoritas, donde los niños descubren el sistema solar, la superficie de la Luna y el planeta Marte, despertando el interés por la ciencia y el universo.
Las salas de historia y de recreación permiten a los visitantes conocer hechos importantes de Honduras y del mundo, reforzando el sentido de identidad, valores morales y éticos desde temprana edad.
El recorrido incluye un viaje al interior de la Tierra mediante senderos que simulan cavernas con formaciones rocosas y arte rupestre, acercando a los niños a la geología y a las primeras expresiones culturales de la humanidad.
El Pequeño Sula también cuenta con espacios donde los niños conocen los servicios que brindan diversas instituciones públicas y privadas, promoviendo el aprendizaje cívico y social.
Además de las exhibiciones, el museo ofrece charlas educativas sobre el funcionamiento del cuerpo humano y fenómenos naturales como huracanes y terremotos, explicados de forma sencilla y comprensible.
Los recorridos escolares se realizan de martes a viernes, mientras que los fines de semana se habilitan recorridos familiares, permitiendo que padres e hijos compartan una experiencia educativa juntos.
El museo cuenta actualmente con 12 exhibiciones permanentes, organizadas en cuatro zonas temáticas cuidadosamente diseñadas para estimular la curiosidad natural de pequeños y grandes.
Ubicado en el bulevar del sur, contiguo al Gimnasio Municipal, el museo también es un escenario ideal para eventos privados, cumpleaños, actividades escolares y celebraciones especiales, reafirmando su compromiso con la educación y la recreación de la niñez hondureña.
Una de las áreas más llamativas es la dedicada a la naturaleza, donde los pequeños pueden conocer especies prehistóricas y aprender sobre la historia de la vida en la Tierra de manera visual y entretenida.
