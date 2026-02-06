Populares colonias de SPS no tendrán luz por ocho horas este sábado 7 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 7 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, en San Pedro Sula en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Las zonas sin luz serán Inhdelva SPS (Plantel Nike Factory), Bomba de agua familia Giacomán en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Entre otras zonas que no tendrán el suministro eléctrico están: colonia Villa Ernestina II, colonia Maranatha, colonia Perfecto Vásquez, colonia Brisas del Merendón, (Brisas del Campo), colonia Miguel Ángel Pavón, Blue Warehouse 1, Tranycop, Bodega de Walmart, Bodega Nestlé en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.