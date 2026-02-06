Taylor Swift estrena “Opalite” con un reparto lleno de estrellas

Como dato curioso, Taylor Swift apareció por última vez en The Graham Norton Show el 3 de octubre de 2025 para promocionar su música. Habló sobre sus planes de boda y compartió detalles sobre su nuevo proyecto musical, todos los invitados al show esa noche aparecen en el video musical de "Opalite".Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi, Graham Norton y Cillian Murphy.