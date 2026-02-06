Taylor Swift estrena “Opalite” con un reparto lleno de estrellas

Taylor Swift lanzó este viernes su nuevo video, Opalite, en el que se rodea de un amplio elenco de rostros conocidos, entre ellos Domhall Gleeson, Cillian Murphy, Jodie Turner-Smith y Greta Lee, quienes protagonizan junto a la cantante una historia ambientada en una estética claramente inspirada en los años ochenta.
El video fue estrenado de forma exclusiva en Spotify Premium y Apple Music, por lo que los seguidores que no cuenten con suscripción a estas plataformas deberán esperar hasta el domingo para verlo en YouTube, según informó Universal Music Spain en un comunicado.
La decisión se produce después de que la revista Billboard anunciara cambios en la metodología de elaboración de sus listas de éxitos, otorgando mayor peso a los datos de reproducciones y visualizaciones procedentes de plataformas de pago frente a aquellas financiadas con publicidad, como YouTube.
Por ello, YouTube decidió dejar de suministrar sus datos musicales a Billboard y reclama "que cada reproducción se contabilice de manera justa y equitativa, ya sea con suscripción o con publicidad, porque cada fan importa y cada reproducción debería contar".
De momento, los suscriptores de Spotify Premium y Apple Music ya pueden disfrutar del vídeo de un tema que forma parte del álbum 'The Life of a Showgirl', que Swift lanzó en octubre de 2025 y del que ya se lanzó el vídeo de 'The Fate of Ophelia'.
El vídeo de 'Opalite' comienza como un anuncio televisivo de un producto de limpieza con ese nombre, que una Taylor Swift caracterizada de adolescente está viendo en su habitación.
Gleeson es el objeto amoroso de Swift; Lee interpreta a una cantante en MTV; Turner-Smith a una profesora de aerobic; Lewis Capaldi el fotógrafo que inmortaliza a la pareja de tortolitos; Cillian Murphy es el rostro que publicita el 'Opalite'.
También participan Kameron Saunders, miembro de un jurado de un concurso de baile y Graham Norton, el encargado de dar a conocer el limpiador en un centro comercial.
Todo con una divertida estética llena de brillos y colores y con guiños continuos a la sociedad estadounidense de los ochenta, además de un baile tan ridículo como llamativo a cargo de Gleeson y Swift.
Como dato curioso, Taylor Swift apareció por última vez en The Graham Norton Show el 3 de octubre de 2025 para promocionar su música. Habló sobre sus planes de boda y compartió detalles sobre su nuevo proyecto musical, todos los invitados al show esa noche aparecen en el video musical de "Opalite".Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi, Graham Norton y Cillian Murphy.