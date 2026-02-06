¿Cuánto vale Bad Bunny? Conozca cuánto genera su música y lo que gana al año

El Super Bowl más latino de la historia. Lo que hace de su estrategia aún más disruptiva es la exclusión de Estados Unidos de su tour en protesta por las políticas migratorias y el temor a las redadas del temeroso Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). Esta decisión convierte su paso por el Levi 's Stadium de Santa Clara (California) del próximo domingo en su única aparición en suelo americano en 2026, elevando la expectación a un nivel de evento histórico.