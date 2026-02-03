San Pedro Sula: pasos peatonales invadidos y derecho a cruzar vulnerado

A los peatones se les recomienda tomar precauciones al cruzar las calles, ya que en muchos puntos de la ciudad el transporte no respeta el paso cebra. La falta de atención a la señalización vial convierte los cruces peatonales en zonas de riesgo permanente, donde caminar con cuidado puede marcar la diferencia entre la seguridad y un accidente.