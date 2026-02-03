San Pedro Sula: pasos peatonales invadidos y derecho a cruzar vulnerado

Los peatones caminan con cautela sobre los pasos peatonales mientras los vehículos continúan su marcha, como si la señal pintada fuera invisible. Cruzar las calles más transitadas de San Pedro Sula se convierte en un acto de incertidumbre diaria, donde el ciudadano debe calcular tiempos y riesgos para no ser atropellado.
La imagen captada por el lente de LA PRENSA es una realidad silenciosa. La ciudad sigue su ritmo acelerado, mientras quienes caminan quedan atrapados en el tráfico y el irrespeto a las normas viales.
El artículo 89 de la Ley de Tránsito estipula que “en las intersecciones, zonas demarcadas para el paso de peatones y en los cruces no regulados por semáforos o policías de tránsito, el peatón tiene derecho preferente de paso con respecto a los vehículos, siempre y cuando cruce dentro del área demarcada”.
El artículo 82 indica que “el señalamiento vial para ordenar, facilitar y hacer segura la circulación de vehículos y peatones, consiste en: Señales de advertencia o peligro, señales reglamentarias, señales informativas, señales de ruta o destino, demarcaciones sobre la calzada, semáforos y otras señales de cruce”.
Sin embargo, en pleno centro sampedrano los conductores obligan a los peatones a esquivar el tránsito y exponerse a accidentes, al invadir constantemente los pasos peatonales a cualquier hora del día, lo que evidencia el irrespeto a la señalización vial.
¿Cómo podrán las personas con discapacidad utilizar el paso que les corresponde, si este no es accesible de manera adecuada? Frente al parque central de San Pedro Sula, el paso destinado a personas con discapacidad está borroso y prácticamente bloqueado por barandas y bases de cemento a los lados, lo que hace imposible su uso.
Vendedores ambulantes reducen el espacio destinado al peatón, obligándolo a caminar por la calzada, en medio del tráfico vehicular. Esta situación representa un riesgo constante para adultos mayores, niños y personas con discapacidad, y refleja la falta de control y ordenamiento del espacio público por parte de las autoridades municipales. El artículo 92 de la Ley de Tránsito indica que “las aceras solo pueden utilizarse para el tránsito de peatones”.
La Ley de Tránsito considera una infracción grave no respetar el derecho de preferencia de paso de un peatón. La sanción económica aplicable a los infractores graves es de 1/3 de salario mínimo mensual en su escala más alta; y contempla otras agravantes.
Semáforos fuera de servicio obligan a los peatones a cruzar entre vehículos, exponiéndose a accidentes en plena vía. Los peatones dijeron a LA PRENSA que deben tener policías municipales en diferentes puntos de las calles para tener un mejor control vial.
A los peatones se les recomienda tomar precauciones al cruzar las calles, ya que en muchos puntos de la ciudad el transporte no respeta el paso cebra. La falta de atención a la señalización vial convierte los cruces peatonales en zonas de riesgo permanente, donde caminar con cuidado puede marcar la diferencia entre la seguridad y un accidente.