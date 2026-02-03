  1. Inicio
Cristiano evalúa dejar Al Nassr tras la polémica con Benzema; estos clubes podrían ficharlo

El delantero portugués habría decidido evaluar su futuro en Arabia Saudí tras el enfrentamiento público con Karim Benzema.

1 de 16

Cristiano Ronaldo no solo se negó a disputar el último partido con el Al Nassr, sino que también se negó a entrenarse, en medio de un conflicto con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).
2 de 16

La ausencia del portugués en el reciente compromiso liguero del Al Nassr no fue casual ni respondió a problemas físicos. Así lo confirmaron fuentes cercanas al club y periodistas especializados, que aseguraron que la decisión fue voluntaria.
3 de 16

Ronaldo optó por no jugar como medida de presión ante lo que considera una gestión injusta por parte del PIF, dueño de varios de los principales clubes del país.
4 de 16

La gota que derramó el vaso fue el fichaje de Karim Benzema con el Al Hilal, también bajo el paraguas del mismo fondo soberano, ha sido interpretada por Cristiano como la confirmación de un agravio comparativo que perjudica directamente al Al Nassr.
5 de 16

Cristiano Ronaldo considera que Al Nassr ha quedado en desventaja frente a otros clubes del país.
6 de 16

La postura de Cristiano ha sido clara y ha encendido las alarmas no solo en Arabia, si no que también en FIFA.
7 de 16

La FIFA entra en escena: ¿puede romperse el contrato?
8 de 16

La negativa de Cristiano Ronaldo a jugar no es solo un problema deportivo. También tiene consecuencias legales. El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece la obligación contractual de los futbolistas de cumplir con sus compromisos profesionales.
9 de 16

Al Nassr puede rescindir el contrato del portugués, eso sí, dicha ruptura mplicaría una indemnización económica, cuyo cálculo dependería del perjuicio sufrido por el club.
10 de 16

La clave para Cristiano es que ya no se encuentra dentro del periodo protegido por la FIFA. En el caso de jugadores mayores de 28 años, este periodo comprende únicamente los dos primeros años de contrato, un plazo ya superado. Esto significa que, en caso de ruptura, CR7 podría fichar inmediatamente por otro club, sin sanción deportiva.
11 de 16

El contrato de Cristiano vence en 2027 y su cláusula de rescisión cercana a los 50 millones de euros y se han postulado 5 equipos para ficharlo, que son los siguientes.
12 de 16

Manchester United: la llegada de Michael Carrick al equipo puede cambiar la visión de una tercera etapa de CR7 en Inglaterra.
13 de 16

Sporting de Lisboa: volver a casa siempre es una gran idea, y el Sporting de Lisboa es el club que vio nacer al Bicho. Actualmente, los campeones portugueses están en octavos de final de la UEFA Champions League y están segundos en la liga local. Su vuelta podría ser un grandísimo golpe de efecto.
14 de 16

Real Madrid: siempre es una opción para CR7. La afición se lo pide a gritos a Florentino Pérez.
15 de 16

Flamengo: el Mengao es el equipo más poderoso económicamente a nivel sudamericano y han contratado a Lucas Paquetá en el último mercado, con la posibilidad de seguir incorporando gracias a su inmensa billetera. Si el Bicho quiere hacer una experiencia en América del Sur, su destino podría ser Rubro-Negro.
16 de 16

LAFC: es otro que puede ser opción y más para enfrentarlo con Lionel Messi en la MLS.
