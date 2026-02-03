Zonas de Honduras que no tendrán luz este miércoles 4 de febrero

En el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán, se verán afectados el municipio de Florida y el municipio de La Jigua. De 8:20 a.m. a 2:20 p.m., estarán sin energía las aldeas El Calichón, La Elencia, El Ermitaño, Berlín Plancitos, Pastoreaderos, Agua Buena, El Caribe, La Unión, La Elencita, Siete Cuchillas, El Jardín, El Guayabo, San Rafael, La Ruidosa, San Antonio, Las Pilas de Techín, Las Flores, San Lorenzo Techín, La Zona, El Espíritu, Santa Clara, El Rosario, El Porvenir, así como el Parque Arqueológico El Puente, La Colmena, La Tejera, Buena Ventura, La Laguna, El Puente y los caseríos cercanos.