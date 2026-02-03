Zonas de Honduras que no tendrán luz este miércoles 4 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 4 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Choluteca y El Paraíso en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis y ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Choluteca, el servicio será suspendido de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en las comunidades de La Joyada, La Lujosa, Los Llanitos, Santa Cruz, colonia Buenas Vista, Los Mangles, Punta Ratón, Monjaras, Cedeño, El Botadero, Guapinol, Los Delgaditos, Azucarera La Grecia, Azucarera Choluteca, Empacadora Santa Inés, Orolarva, ICF, Pueblo Nuevo, El Ojochal, El Marillal, Palo Herrado, Jocomico, Agua Caliente Pavana, El Trapiche, Guanacastillo, El Copal, Empacadora Litoral, Intrefica, Colonias Unidas, barrio Iztoca, colonia Arias Lagos, Carnilandia, barrio Pacífico, Pollo Norteño, La Redonda, residencial Santa Elena, colonia Altos del Guayabo, Gasolinera Uno Gualiqueme, Empacadora Golfo Azul y zonas aledañas.
Asimismo, en el municipio de Trojes, El Paraíso, se registrará suspensión del suministro eléctrico en el mismo horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en Las Lomas, Noveno Batallón de Infantería, La Angostura, La Peineta, San Diego, Santa Rita, Los Dos Montes, La Joya, La Lima, Pozo Bendito, Jutiapa, El Benque, El Avillal, El Obraje, Las Crucitas, Los Corrales, Buenos Aires, Las Flores, Conchagua, Tres Piedras, Las Selvas, El Cedral, La Lodosa, Escuapa, La Lima de Escuapa, Altos de Escuapa, Los Bienvenidos, El Siguapate, Coyolar, Santa Ana, Gualiqueme, Nueva Coyolar y sectores cercanos.
En el occidente del país, específicamente en Santa Rosa de Copán, se verán afectados el municipio de Florida y el municipio de La Jigua. De 8:20 a.m. a 2:20 p.m., estarán sin energía las aldeas El Calichón, La Elencia, El Ermitaño, Berlín Plancitos, Pastoreaderos, Agua Buena, El Caribe, La Unión, La Elencita, Siete Cuchillas, El Jardín, El Guayabo, San Rafael, La Ruidosa, San Antonio, Las Pilas de Techín, Las Flores, San Lorenzo Techín, La Zona, El Espíritu, Santa Clara, El Rosario, El Porvenir, así como el Parque Arqueológico El Puente, La Colmena, La Tejera, Buena Ventura, La Laguna, El Puente y los caseríos cercanos.
De igual forma, en los municipios de Corinto y Quimistán, el corte del fluido eléctrico se realizará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando a Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortecito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, las generadoras hidroeléctricas Cuyamel, así como El Listón, Paso Viejo y Las Flores, en el caso de Quimistán.
En el municipio de Villanueva, el servicio será interrumpido de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. en colonias, residenciales, aldeas y zonas industriales como Hacienda Real, Guacamaya I y II etapa, Pueblo Nuevo, Zip Buena Vista, Tropigas, Bemex, Colisa, Motel Lucero de Sula, colonia Monte María, barrio El Centro, barrio Las Flores, aldea El Paraíso, Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, residencial La Hacienda, Pronorsa, Generación Térmica Villanueva Dinaplast, Alfa Pack, Grupo Jaremar, residencial Real del Puente I y II etapa, residencial Búfalo Villa, Indehema (Yodeco), así como Bendición de Dios, Luis García Bustamante, Los Castaños I, II y III etapa, Las Colinas, Nueva Samaritana, Nuevo Renacer, Gran Bretaña, Santa Eduviges, El Corozal I y II, Brisas del Calán, El Calán, España, aldea El Calán, aldea El Marañón, Villas del Río, kilómetro 71, Vista Hermosa I y II etapa, residencial San Ángel, Brisas del Rosario, Alcon, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa y Tapas de Centroamérica.
Finalmente, en Arizona y Tela, Atlántida, la suspensión del servicio se extenderá de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, afectando un amplio número de comunidades, entre ellas Cabeza de Indio, El Retiro, La Laguna, colonia 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, Las Lomas, Florens, Nuevo Amanecer, kilómetro 4, Quebrada de Arena, El Boquete, La Ensenada, Delicias y Triunfo de la Cruz, así como Mezapa, San Alejo, Lean, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Texiguat, Tornabé, Puerto Arturo, El Jute, Laguna de los Micos y decenas de aldeas, colonias, proyectos habitacionales, zonas agrícolas, generadores eléctricos y sectores rurales detallados en el aviso oficial.