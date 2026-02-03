Fotos: así luce la casa de "Los Olanchanos" en San Pedro Sula

Fotos del interior de la casa de "Los Olanchanos" en la colonia Sandoval Sorto.
Juan Carlos Rodríguez Cálix fue detenido en reiteradas ocasiones y era señalado como el supuesto jefe de la banda de "Los Olanchanos" en la colonia Sandoval Sorto.
Óscar Daniel Rodríguez Cálix era otro de los supuestos líderes de la banda de "Los Olanchanos". Era hermano de Juan Carlos.
Óscar Daniel Rodríguez Cálix fue asesinado el 14 de agosto del 2018 en una gasolinera de San Pedro Sula.
A Óscar Daniel Rodríguez Cálix y a su guardaespaldas los mataron personas con indumentaria de la Atic.
Juan Carlos Rodríguez Cálix fue asesinado el 4 de agosto del 2021 en Catacamas, Olancho. Junto a él mataron a su esposa Sara Carolina Palma Carrasco.
Foto en vida de Sara Carolina Palma Carrasco, la esposa de Juan Carlos.
José Eleázar Rodríguez Rivera, el padre de los Rodríguez Cálix, fue asesinado el 17 de junio del 2021. Era tío de Miguelito Carrión, empresario asesinado días antes.
El 26 de febrero del 2021, el empresario Miguel Rodríguez Carrión, conocido como Miguelito Carrión, fue acribillado a balazos junto con sus tres guardaespaldas en un edificio en construcción propiedad del ahora occiso en el centro de San Pedro Sula, una cuadra al norte de la alcaldía.
El 8 de septiembre del 2022, Diana Betsaida Rodríguez Calix, hermana de Juan Carlos y Óscar Daniel fue asesinada en la Fesitranh de San Pedro Sula.
La familia Rodríguez Cálix vivió en esta casa ubicada en la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula.
Foto del 2016 tras un operativo en la casa de "Los Olanchanos". Ese día capturaron a cuatro miembros de esa familia.
La casa quedó abandonada desde hace varios años. Tras el crimen de Óscar Daniel, ellos se fueron del lugar.
"No sabemos si ellos u otras personas se llevaron las cosas, aunque nadie se atreve a meterse ahí", contó una vecina.
La imponente casa es de dos plantas y abarcaba tres solares. Al interior habían unos 10 cuartos.
"Ellos eran más de diez, lo que pasa es que los mataron a todos", contó una persona cuya identidad no se revela por cuestiones de seguridad.
El portón de la casa se matiene abierto y al fondo se puede ver que no quedaron ni los marcos de las puertas.
Los árboles incluso han invadido los cuartos de la segunda planta. Según algunos vecinos, la casa fue incautada, pero la vivienda luce en total abandono.
Incluso, en la esquina de la casa, algunas personas dejan la basura para cuando llega el camión recolector.
El portón trasero está oxidado. En algún momento colocaron láminas que ahora también lucen dañadas.