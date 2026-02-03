  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega

El hijo de Mette-Marit enfrenta juicio en Oslo mientras la princesa es cuestionada por su relación con Jeffrey Epstein y su futuro como reina de Noruega.

Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
1 de 11

Marius Borg Høiby inició este martes un juicio por agresiones mientras la princesa Mette-Marit sufre rechazo tras revelarse su amistad con Jeffrey Epstein.

 Foto Shutterstock
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
2 de 11

El hijo de la princesa Mette-Marit, de 29 años, se declaró no culpable de violación y maltrato en Oslo, aunque admitió agresiones y otros delitos menores.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
3 de 11

La Fiscalía lo señala por 38 delitos, incluidos violaciones en la residencia de los príncipes herederos, Skaugum, con pruebas de videos grabados por él.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
4 de 11

No se permiten imágenes del acusado ni reproducción completa de testimonios. El juicio se extenderá hasta el 13 de marzo. Mette-Marit está casada con el príncipe Haakon heredero al trono de Noruega, padrastro de Marius.

 Foto Gints Ivuskans / Shutterstock
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
5 de 11

Høiby reconoció consumo de drogas y alcohol, además de padecer problemas psíquicos. Está en prisión preventiva por nuevos cargos de agresión.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
6 de 11

El caso coincide con revelaciones sobre la amistad de Mette-Marit con Jeffrey Epstein, lo que ha debilitado la imagen de la monarquía.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
7 de 11

Rechazo ciudadano: Un sondeo de TV2 indica que el 47,6 % de los noruegos cree que Mette-Marit no debería convertirse en reina tras los escándalos.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
8 de 11

Mette-Marit está casada desde 2001 con el príncipe heredero Haakon de Noruega, futuro rey, lo que aumenta la presión sobre la institución.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
9 de 11

Mette-Marit pidió recientemente disculpas por su relación con Jeffrey Epstein tras las nuevas revelaciones sobre su prolongada amistad con él, misma que inició desde antes de casarse y la mantuvo por décadas después de eso. La princesa heredera Mette-Marit reconoció haber mostrado “escaso juicio” al relacionarse con Jeffrey Epstein y pidió perdón.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
10 de 11

Estancia en Palm Beach: Documentos revelan que ella y una amiga pasaron cuatro noches en la casa del magnate en Miami, donde fue condenado por abusos.Mette-Marit expresó vergüenza y solidaridad con las víctimas de Epstein, afirmando que debió investigar mejor su trasfondo.

 Foto EFE
Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega
11 de 11

La princesa ya se había disculpado en 2019 por encuentros previos con Epstein en EE. UU. y Noruega.Nuevos documentos muestran que Epstein la invitó a su isla privada y que mantuvieron contacto hasta 2014, más allá de lo admitido.

 Foto EFE
Cargar más fotos