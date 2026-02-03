Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega

Mette-Marit pidió recientemente disculpas por su relación con Jeffrey Epstein tras las nuevas revelaciones sobre su prolongada amistad con él, misma que inició desde antes de casarse y la mantuvo por décadas después de eso. La princesa heredera Mette-Marit reconoció haber mostrado “escaso juicio” al relacionarse con Jeffrey Epstein y pidió perdón.