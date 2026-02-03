Escándalos de Mette-Marit y su hijo Marius ponen en duda la monarquía noruega

Marius Borg Høiby inició este martes un juicio por agresiones mientras la princesa Mette-Marit sufre rechazo tras revelarse su amistad con Jeffrey Epstein.
El hijo de la princesa Mette-Marit, de 29 años, se declaró no culpable de violación y maltrato en Oslo, aunque admitió agresiones y otros delitos menores.
La Fiscalía lo señala por 38 delitos, incluidos violaciones en la residencia de los príncipes herederos, Skaugum, con pruebas de videos grabados por él.
No se permiten imágenes del acusado ni reproducción completa de testimonios. El juicio se extenderá hasta el 13 de marzo. Mette-Marit está casada con el príncipe Haakon heredero al trono de Noruega, padrastro de Marius.
Høiby reconoció consumo de drogas y alcohol, además de padecer problemas psíquicos. Está en prisión preventiva por nuevos cargos de agresión.
El caso coincide con revelaciones sobre la amistad de Mette-Marit con Jeffrey Epstein, lo que ha debilitado la imagen de la monarquía.
Rechazo ciudadano: Un sondeo de TV2 indica que el 47,6 % de los noruegos cree que Mette-Marit no debería convertirse en reina tras los escándalos.
Mette-Marit pidió recientemente disculpas por su relación con Jeffrey Epstein tras las nuevas revelaciones sobre su prolongada amistad con él, misma que inició desde antes de casarse y la mantuvo por décadas después de eso. La princesa heredera Mette-Marit reconoció haber mostrado “escaso juicio” al relacionarse con Jeffrey Epstein y pidió perdón.
Estancia en Palm Beach: Documentos revelan que ella y una amiga pasaron cuatro noches en la casa del magnate en Miami, donde fue condenado por abusos.Mette-Marit expresó vergüenza y solidaridad con las víctimas de Epstein, afirmando que debió investigar mejor su trasfondo.
La princesa ya se había disculpado en 2019 por encuentros previos con Epstein en EE. UU. y Noruega.Nuevos documentos muestran que Epstein la invitó a su isla privada y que mantuvieron contacto hasta 2014, más allá de lo admitido.