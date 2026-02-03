BTS regresa con concierto global en vivo por Netflix, ¿cuándo es?

BTS regresará oficialmente a los escenarios con un espectáculo en vivo que será transmitido por Netflix el 21 de marzo de 2026. El evento, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO: ARIRANG, se realizará desde la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, y celebra el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG.
La transmisión será exclusiva de la plataforma de streaming y se desarrollará en colaboración con HYBE, empresa responsable de la gestión del grupo. El show reunirá nuevamente sobre un escenario internacional a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, marcando su primera presentación conjunta tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Posteriormente, BTS dará inicio a la ARIRANG World Tour (2026-2027), una gira que contempla 82 conciertos en 34 regiones de Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y otros territorios, consolidando su retorno a gran escala.
El nuevo álbum ARIRANG ha sido descrito como un proyecto que profundiza en la identidad del grupo y en sus raíces artísticas. Representa una etapa de introspección para los siete integrantes, quienes retomaron el trabajo colectivo tras varios años enfocados en actividades individuales.
Tanto el lanzamiento discográfico como la gira mundial se perfilan como un punto de inflexión en la trayectoria de BTS, al marcar su regreso pleno a la dinámica grupal dentro del circuito musical internacional.
El concierto en vivo forma parte de la expansión de Netflix hacia las transmisiones en directo, que ya incluyen eventos deportivos y de entretenimiento. Con BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, la plataforma realizará por primera vez un concierto en vivo desde Corea con alcance global. En América Latina, el evento podrá verse desde las 5:00 horas en México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador; 6:00 horas en Colombia, Perú, Panamá y Cuba; 6:30 horas en Venezuela; 7:00 horas en Puerto Rico; y 8:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. En España, la transmisión iniciará a las 12:00 horas. La dirección estará a cargo de Hamish Hamilton.
Como complemento al evento, Netflix estrenará el documental BTS: EL REGRESO el 27 de marzo de 2026. Dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine y HYBE, el filme registra el proceso creativo del álbum y el camino del grupo hacia su reencuentro.
La producción sigue a los integrantes durante ensayos, sesiones de composición y momentos de convivencia, ofreciendo una mirada cercana a los desafíos de esta nueva etapa y a la reconstrucción de su dinámica colectiva.
De acuerdo con la información oficial, el documental recorre el trayecto de BTS desde su debut en 2013 hasta el presente, brindando una perspectiva interna sobre la evolución artística y personal de cada miembro, así como sobre la colaboración que los ha definido.
BTS se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más influyentes del siglo XXI. Desde sus inicios como Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, la banda ha construido una base de seguidores global conocida como ARMY, destacándose por su música autoproducida, presentaciones de alto nivel y campañas sociales como LOVE MYSELF, además de su discurso Speak Yourself ante la ONU. Con seis sencillos número uno en Billboard Hot 100, múltiples premios internacionales y nominaciones al GRAMMY, su regreso marca uno de los acontecimientos más esperados de la música contemporánea.