BTS regresa con concierto global en vivo por Netflix, ¿cuándo es?

El concierto en vivo forma parte de la expansión de Netflix hacia las transmisiones en directo, que ya incluyen eventos deportivos y de entretenimiento. Con BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, la plataforma realizará por primera vez un concierto en vivo desde Corea con alcance global. En América Latina, el evento podrá verse desde las 5:00 horas en México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador; 6:00 horas en Colombia, Perú, Panamá y Cuba; 6:30 horas en Venezuela; 7:00 horas en Puerto Rico; y 8:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. En España, la transmisión iniciará a las 12:00 horas. La dirección estará a cargo de Hamish Hamilton.