Marlon Wayans, actor de "¿Y dónde están las rubias?", está en Honduras

Marlon Wayans, actor estadounidense conocido por sus papeles en icónicas películas como: "¿Y dónde están las rubias?", "Scary Movie" y "Chiquito pero Peligroso", se encuentra en Honduras por asuntos de negocios.
El reconocido intérprete fue captado cuando arribó a tierras hondureñas en el Aeropuerto de Palmerola.
Marlon Wayans llegó al país para promocionar su marca personal de puros: Liga Tridente, una marca que ya fue presentada en Estados Unidos, pero cuya producción es orgullosamente hondureña.
Gracias a su amistad con los dueños de McAllister’s, Marlon Wayans realizó anoche una aparición pública exclusiva, donde compartió con sus fans y dio más detalles de su proyecto personal en el mundo del tabaco premium.
A través de sus redes sociales, Marlon Wayans ha compartido varias fotos en las que posa con sus fans hondureños que asistieron al evento del pasado lunes de febrero.
Los seguidores del querido actor lo han etiquetado en redes sociales, y han mostrado su alegría por poder conocer al artista estadounidense.
Horas antes del evento, Marlon Wayans compartió varios videos en los que hablaba sobre el evento donde iba a presentar su producto.
También compartió un video donde se le ve bailando en un programa de la cadena Televicentro.
Liga Tridente es fabricada en Honduras y aún nueva en el mercado. Está disponible en unas 18 tiendas en Estados Unidos.
La marca ofrece tres ligadas. El Habano Liga Tridente es el más grande, con tres tamaños, y se describe como un puro de cuerpo medio a completo.
El Yasuke Maduro, elaborado con capa costarricense, capote nicaragüense y una mezcla de tripa costarricense y hondureña, viene en dos tamaños: Toro (6x52) y Torpedo (6 1/2x52). Se presentan en cajas de 10.
El Liga Tridente Maduro, elaborado con una mezcla de tabacos nicaragüenses y colombianos, viene en un solo tamaño, el Toro de 6x50.
Marlon Wayans (nacido el 23 de julio de 1972 en Nueva York) es un actor, comediante, productor y guionista estadounidense, famoso por sus comedias de parodia junto a su hermano Shawn.
Trayectoria y Carrera. Marlon Wayans creció en Nueva York y estudió en la prestigiosa Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Se dio a conocer en los años 90 junto a su hermano Shawn Wayans en la comedia de situación The Wayans Bros.
Es la mente y el rostro detrás de comedias icónicas como Scary Movie (que parodió el cine de terror) y la popular ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks).
Versatilidad dramática: Aunque es famoso por su humor exagerado, Marlon Wayans recibió elogios de la crítica por su papel serio como Tyrone C. Love en el drama de culto "Réquiem por un sueño" (2000).
El actor y empresario tiene dos hijos, Kai y Shawn, con su expareja Angela Zackery. En 2017 protagonizó y coescribió su propia serie de comedia en la NBC titulada simplemente "Marlon", basada en su vida real. Marlon también es un ávido coleccionista de calzado deportivo, llegando a poseer más de 1,800 pares de tenis.
Con información de cigaraficionado.com y mcallistershn.