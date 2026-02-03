  1. Inicio
Los fichajes más caros de este mercado invernal: Pep Guardiola pagó una millonada

mercado invernal cerró con movimientos históricos: estos fueron los fichajes más caros del periodo.

Pep Guardiola volvió a ser protagonista del mercado de fichajes al cerrar la contratación más cara de la ventana. Una vez más, el técnico catalán demostró el poder económico de su proyecto y su influencia en las grandes operaciones. A continuación, repasamos los 15 fichajes de mayor costo del mercado, donde cada nombre tiene un peso propio.
15.Giacomo Raspadori (del Atlético de Madrid al Atalanta) por 23 millones.
14.Pablo Felipe (del Gil Vicente al West Ham) por 23 millones.
13.Marc Guehi (del Crystal Palace al Manchester City) 23 millones.
12.Gerson (del Zenti al Cruzeiro) por 27 millones.
11. Mattéo Guendouzi (de Olympique de Marsella a Fenerbahce) por 28 millones
10.Rayan (de Vasco da Gama a Bournemouth) por 28,5 millones
9.Taty Castellanos (de Lazio a West Ham) por 29 millones
7.Oscar Bobb (de Manchester City a Fulham) por 31,2 millones
6.Ademola Lookman (de Atalanta a Atlético de Madrid) por 35 millones
5.Brennan Johnson (de Tottenham a Crystal Palace) por 40 millones
4.Conor Gallagher (de Atlético de Madrid a Tottenham) por 40 millones
3.Lucas Paquetá (de West Ham a Flamengo) por 42 millones
2.Strand Larsen (de Wolves a Crystal Palace) por 49,7 millones
1.Antonie Semenyo (de Bournemouth al Manchester City) 72 millones
