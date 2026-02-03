Roy Santos a José Carlos Cardona: "Dios sigue poniendo las cosas en su lugar"

El pastor hondureño Roy Santos reaccionó al caso judicial que enfrenta el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, a quien vinculó con una denuncia en su contra que, según afirmó, fue “armada” durante el inicio del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
Santos aseguró que Cardona fue una de las personas que impulsó acciones legales para llevarlo a prisión, acusándolo con “mala intención, mentiras, difamación e insultos”, tanto en tribunales como en instancias judiciales superiores.
El líder religioso sostuvo que dichas acciones habrían tenido como objetivo callar su voz como pastor, luego de que realizara declaraciones sobre el acto de toma de posesión presidencial del 27 de enero de 2022, cuando, según su valoración espiritual, el entonces gobierno de Castro no fue encomendado a Dios mediante una oración.
Recordó que en una entrevista concedida al programa Doble Vía de Radio América expresó que, a su criterio, en ese evento la entonces presidenta recibió un objeto que calificó como “báculo ocultista chamán”, lo que, desde su fe, consideró una ofensa espiritual que tendría consecuencias para Honduras.
No obstante, afirmó que sus palabras fueron reinterpretadas por el gobierno y el Ministerio Público, que, según dijo, les dieron un giro ideológico para acusarlo de incitar al odio contra grupos étnicos, lo que derivó en un proceso judicial en su contra.
El pastor señaló que, aunque en 2022 recibió una carta de libertad definitiva emitida por un juez, esa resolución fue posteriormente revocada tras la conformación de una nueva Corte Suprema de Justicia, lo que permitió que el caso fuera reactivado, situación que aseguró aún enfrenta en los tribunales.
Santos atribuyó los procesos judiciales a directrices políticas dentro del partido Libertad y Refundación (Libre), señalando directamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales como quien, según su versión, habría influido en dichas decisiones.
Asimismo, afirmó que durante ese período fue objeto de amenazas, campañas de difamación en redes sociales y situaciones que pusieron en riesgo su vida y la de su familia, razón por la cual aseguró haber responsabilizado públicamente a la entonces mandataria y a su gobierno de cualquier daño que pudiera sufrir.
Al referirse a las acusaciones de corrupción contra José Carlos Cardona por su gestión en Sedesol, el pastor interpretó esos hechos como una manifestación de “justicia divina”, asegurando que “Dios está poniendo las cosas en su lugar”.
Añadió que no se alegra por la situación que enfrentan quienes lo acusaron, y sostuvo que ha pedido misericordia por ellos, reiterando que nunca pidió castigo ni respondió a las ofensas, sino que confió en lo que considera la justicia de Dios.
Finalmente, el pastor advirtió sobre las consecuencias de atacar con mentiras y maldad, y llamó a la población a actuar con prudencia antes de emitir juicios, señalando que su compromiso, afirmó, sigue siendo “espiritual y con el cuidado de la nación”.
Tanto a José Carlos Cardona, exministro de Sedesol, como a Isis Cuéllar, diputada del Partido Libre por Copán, se les libró una orden de captura luego de que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por presunto fraude en perjuicio de la administración pública.
Cardona Erazo se presentó voluntariamente la tarde de este martes 3 de febrero a la audiencia de declaración de imputados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Soy inocente de todos estos asuntos. Vengo a presentarme voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia para que se me dé la oportunidad que no me dio el Ministerio Público", expresó Cardona, quien lanzó fuertes acusaciones contra la diputada Cuéllar.