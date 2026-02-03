Así llegaron los primeros exfuncionarios capturados por el caso Sedesol

Cuatro personas capturadas por el caso Sedesol ingresaron hoy a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comparecer en la audiencia de declaración de imputado.
Los señalados son Reniery Fabrizzio Lazaroni Soler, Eleany Kassandra Galeas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, a quienes se les imputan 67 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, cometidos a título de autores.
Según informó el Ministerio Público (MP), Eleany Kassandra Galeas fue capturada ayer por la tarde en la colonia Bella Vista de Tegucigalpa, mientras que Reniery Fabrizzio Lazaroni fue detenido en la noche en la colonia Florencia Norte.
Asimismo, Ilsy Valeska Baquedano, quien se desempeñaba como asistente de la diputada del partido Libre, Isis Cuéllar, fue aprehendida, al igual que Paola Pérez Moreno, excuñada de Cuéllar y contratista de Sedesol.
El MP solicitó la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional y la activación de alertas migratorias contra los imputados, debido a la magnitud del perjuicio causado a los fondos públicos.
La acusación señala que los imputados habrían actuado en contubernio para defraudar las arcas de Sedesol por un monto de 6,032,654.07 lempiras, recursos destinados a programas de desarrollo económico y social en el departamento de Copán.
Los imputados llegaron en sandalias y ropa casual, abrigados; algunos se cubrieron el rostro y evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.
Se espera que en las próximas horas se pueda dar captura al exministro José Carlos Cardona Erazo y la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo. Algunas fuentes aseguraron que existe la posiilidad que se entregen de forma voluntaria.
Según la acusación, los imputados habrían actuado en contubernio para defraudar al Estado hondureño por más de seis millones de lempiras, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó las órdenes de captura.
El propósito original de estos fondos malversados era para el desarrollo económico y social del departamento de Copán.
Sin embargo, la Unidad de Investigación de LA PRENSA comprobó que el dinero fue canalizado hacia destinatarios que no reúnen los requisitos: sin negocios, sin domicilio comprobado o que ni siquiera existen.
Las 12 personas acusadas de fraude en el caso de Sedesol son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.