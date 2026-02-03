Planean bombazo con fichaje de Messi: "Queremos que juegue aquí en 2027"

El futuro de Lionel Messi vuelve a ser noticia y puede provocar un bombazo mundial. Histórico equipo prepara un 'plan de Estado' para conseguir el fichaje del astro argentino en 2027.
Hace unos meses, Messi dio un paso inesperado en su carrera. El argentino decidió extender su vínculo hasta diciembre del 2028 con el Inter Miami, dando a entender que su camino es retirarse con la camiseta del club de la MLS.
El punto es que a lo largo de estos meses y en plena campaña electoral de la presidencia del FC Barcelona, muchos candidatos han propuesto el regreso de Lionel Messi al club azulgrana. Sin embargo, en las últimas horas, el bombazo llegó desde un lugar impensado.
En las últimas horas ha surgido información oficial del equipo que buscará el fichaje de Messi para la temporada 2027.
Newell's Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista cuando era todavía un niño, buscará repatriar al actual jugador del Inter Miami en 2027, según informó este martes su vicepresidente a la prensa local.
Juan Manuel Medina, vicepresidente primero de Newells, confirmó que la directiva trabaja para intentar que Lionel Messi juegue en el club durante el primer semestre de 2027.
Es sabido que Leo Messi es hincha de Newells y jugó en las infantiles del club cuando apenas comenzaba.
Luego de ello, Messi siguió su carrera en FC Barcelona y el resto es historia conocida. No obstante, ver al campeón del mundo jugando en el fútbol argentino sigue siendo una cuenta pendiente que todos quieren saldar, aunque no es nada sencillo.
La iniciativa fue confirmada por Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, quien dejó en claro que no se trata solo de una gestión deportiva, sino de una idea que trasciende a la institución. Un 'plan de Estado' de Argentina.
"Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, expresó Juan Manuel Medina, primer vicepresidente del club, en diálogo con el canal Todo Noticias.
Medina explicó que se trata de "un proyecto que excede a Newell's" e incluye además a autoridades de la ciudad de Rosario -donde se encuentra el club y nació Messi-, de la provincia de Santa Fe y del fútbol argentino.
"Es un proyecto que excede a Newell’s. Involucra a la ciudad de Rosario, a la provincia y al fútbol argentino", explicó el dirigente, marcando la dimensión política, estructural y simbólica que tendría el regreso del mejor jugador del mundo al club donde dio sus primeros pasos.
"Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo", añadió, y reveló que los contactos con el astro argentino para lograr su regreso se iniciaron en 2024.
Según pudo saberse, las primeras conversaciones internas comenzaron en 2024, cuando empezó a tomar forma la agrupación política UNEN, encabezada por Ignacio Boero, actual presidente del club, que ganó las elecciones en diciembre de 2025.
Desde entonces, la idea de pensar a Messi como un objetivo estratégico a largo plazo empezó a tomar cuerpo. En ese camino, ya existieron charlas informales con el entorno más cercano del futbolista, aunque sin avances concretos ni definiciones.
Messi, que en julio de este año cumplirá 39 años, llegó al Inter Miami a mediados de 2023 proveniente del PSG. El regreso del ídolo albiceleste es desde hace años el gran anhelo tanto de la afición de Newell's como de todo el fútbol argentino, que nunca pudo disfrutar a Leo en el fútbol local debido a que emigró al Barcelona cuando tenía 13 años.
En 2025, el fútbol argentino celebró el esperado regreso de otro de sus grandes ídolos, Ángel di María, que desde julio pasado viste la camiseta de Rosario Central, club de la misma ciudad y principal rival de Newell's.
En la actualidad, Messi, que se prepara para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Desde su llegada al fútbol estadounidense en 2023, el capitán argentino se transformó en la figura central del proyecto deportivo del club.
Bajo su liderazgo, Inter Miami consiguió los dos primeros títulos de su historia -Leagues Cup 2023 y Supporters’ Shield 2024- y Messi sumó premios individuales que ratificaron su vigencia, incluso en la etapa final de su carrera.
Ese contexto obliga a Newell’s a pensar el regreso desde una lógica temporal y estratégica, apuntando a una etapa en la que Messi pueda elegir cerrar su carrera profesional con un capítulo profundamente emocional.