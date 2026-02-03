Planean bombazo con fichaje de Messi: "Queremos que juegue aquí en 2027"

Messi, que en julio de este año cumplirá 39 años, llegó al Inter Miami a mediados de 2023 proveniente del PSG. El regreso del ídolo albiceleste es desde hace años el gran anhelo tanto de la afición de Newell's como de todo el fútbol argentino, que nunca pudo disfrutar a Leo en el fútbol local debido a que emigró al Barcelona cuando tenía 13 años.