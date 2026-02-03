La alineación de Olimpia que busca derribar al América: sorpresivos cambios

El Olimpia recibirá al América de México hoy martes 3 de febrero a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026.
El América arribó el domingo por la noche a Tegucigalpa, con la mente puesta en el duelo ante el León, tras vencer el sábado 2-0 al Necaxa.
El técnico uruguayo del Olimpia, Eduardo Espinel, hará su debut en competiciones internacionales de Concacaf.
TITULARES: Edrick Menjívar no se mueve de la cabaña del Olimpia, es el titular de peso.
Carlos el Mango Sánchez se perfila para ser titular por la banda derecha del Olimpia.
El defensor central uruguayo Facundo Queiroz sería una de las gratas sorpresas en los blancos.
Kevin Güity es el dueño de la banda derecha y desea demostrar su capacidad frente al América.
El mediocampista argentino Agustín Mulet buscará de terminar de consolidarse contra las Águilas.
Edwin Rodríguez es una de las piezas claves que ha cuidado Eduardo Espinel y arma ofensiva.
Jorge Álvarez está en un buen momento y desea ratificarlo en esta competencia de la Concacaf.
José Mario Pinto es el encargado de generar más opciones por la izquierda con sus gambetas. Tiene gol.
Jorge Benguché es el otro delantero elegido en el conjunto merengue para el duelo ante los mexicanos.
Jerry Bengtson es el hombre de experiencia en el 11 del Olimpia y sabe marcarle al América.
SUPLENTES: El zaguero Clinton Bennett sería relegado al banco debido a su poca experiencia.
Elison Rivas levanta la mano en el Olimpia a la espera de una oportunidad ante América.
Félix García está ganando minutos y quiere ser parte del encuentro por la Concacaf.
Edwin Lobo debe esperar oportunidad ante la alta competencia que tiene en el bicampeón.
El juvenil David Flores espera tener actividad en un duelo de alto impacto para los leones. Ya marcó su primer gol como profesional a los 17 años.
José Raúl García es otro de los refuerzos del León que tratará de demostrar su valía.
El extremo Santiago Ramírez espera turno para ser de la partida con los blancos.
Jamir Maldonado ya está integrado a los trabajos, pero de momento no tiene el alta para jugar.
Michaell Chirinos es baja oficial, sigue sin recuperarse de sus problemas físicos.
El colombiano nacionalizado hondureño Yustin Arboleda está lesionado, confirmó el DT Eduardo Espinel y es gran duda para el encuentro.