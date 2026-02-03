Shakira: La Reina de los Récords

Shakira ha consolidado su estatus como un fenómeno global al romper hitos históricos tanto en la industria digital como en los escenarios en vivo.
Su álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" y su gira actual, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", ha reescrito los libros de historia.
Gira latina más taquillera de la historia. Certificada oficialmente por Guinness World Records en enero de 2026, recaudando $421.6 millones de dólares.
Venta masiva de entradasSuperó el récord anterior (de Luis Miguel) al vender 3.3 millones de boletos en 86 conciertos reportados.
Hito en Ciudad de MéxicoRompió récord en el Estadio GNP Seguros al agotar 12 fechas consecutivas, reuniendo a 780,000 personas en total.
Récord en EcuadorSe convirtió en la primera artista en llenar tres veces el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, convocando a 105,000 asistentes.
También tuvo récords Musicales y Digitales: Su álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" superó los 5,000 millones de reproducciones en Spotify a finales de 2025.
Impacto de "BZRP Sessions, Vol. 53"Esta colaboración le otorgó 14 récords Guinness iniciales, incluyendo la canción latina más reproducida en 24 horas (14.4 millones) y en una semana (80.6 millones).
Oyentes mensualesA inicios de 2026, se posicionó como la artista #15 del mundo en Spotify con más de 76 millones de oyentes.
Liderazgo históricoEs la primera artista femenina en colocar tres sencillos en el Top 10 de Billboard Hot 100 en un mismo año con canciones en español.