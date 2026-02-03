  1. Inicio
Shakira: La Reina de los Récords

La colombiana rompe hitos históricos tanto en la industria digital como en los escenarios en vivo.

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 11:10 -
  • Redacción web
Shakira: La Reina de los Récords
1 de 10

Shakira ha consolidado su estatus como un fenómeno global al romper hitos históricos tanto en la industria digital como en los escenarios en vivo.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
2 de 10

Su álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" y su gira actual, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", ha reescrito los libros de historia.

Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
3 de 10

Gira latina más taquillera de la historia.
Certificada oficialmente por Guinness World Records en enero de 2026, recaudando $421.6 millones de dólares.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
4 de 10

Venta masiva de entradas
Superó el récord anterior (de Luis Miguel) al vender 3.3 millones de boletos en 86 conciertos reportados.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
5 de 10

Hito en Ciudad de México
​​​​​​Rompió récord en el Estadio GNP Seguros al agotar 12 fechas consecutivas, reuniendo a 780,000 personas en total.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
6 de 10

Récord en Ecuador
Se convirtió en la primera artista en llenar tres veces el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito, convocando a 105,000 asistentes.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
7 de 10

También tuvo récords Musicales y Digitales: Su álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" superó los 5,000 millones de reproducciones en Spotify a finales de 2025.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
8 de 10

Impacto de "BZRP Sessions, Vol. 53"
Esta colaboración le otorgó 14 récords Guinness iniciales, incluyendo la canción latina más reproducida en 24 horas (14.4 millones) y en una semana (80.6 millones).

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
9 de 10

Oyentes mensuales​​​​​​
A inicios de 2026, se posicionó como la artista #15 del mundo en Spotify con más de 76 millones de oyentes.

 Foto: EFE/Archivo
Shakira: La Reina de los Récords
10 de 10

Liderazgo histórico
Es la primera artista femenina en colocar tres sencillos en el Top 10 de Billboard Hot 100 en un mismo año con canciones en español.

 Foto: EFE/Archivo
