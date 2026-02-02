Shakira celebra su cumple #49 en medio de una etapa histórica en su vida

Además, su actuación en el Super Bowl 2020, compartiendo escenario con Jennifer López, fue un momento cumbre que reforzó su estatus como artista global. La celebración de los 49 años de Shakira coincide con una etapa de consolidados logros, tanto creativos como comerciales. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido reconocida como la gira latina más exitosa de la historia, con ingresos que superan los 421,6 millones de dólares, según datos de Billboard Boxscore, superando récords previos establecidos por otros artistas internacionales.