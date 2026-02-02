Shakira celebra su cumple #49 en medio de una etapa histórica en su vida

Este 2 de febrero de 2026, la cantante y compositora colombiana Shakira Isabel Mebarak Ripoll cumple 49 años de edad. Nacida en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977, la artista se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música latina y mundial a lo largo de más de tres décadas de carrera.
A sus 49 años, Shakira continúa siendo una presencia destacada en la industria musical, manteniendo relevancia tanto en el lanzamiento de música como en su reciente gira mundial.
Shakira comenzó a mostrar su interés por la música desde muy joven. A los 8 años ya escribía canciones, y con 13 años firmó su primer contrato discográfico, lo que marcó el inicio de una trayectoria artística sin precedentes.
Su primer álbum comercial importante fue Pies Descalzos (1995), que incluyó éxitos como “Estoy Aquí” y “Antología”, y que la puso en el mapa de la música latina. Más adelante, con ¿Dónde Están los Ladrones? (1998), Shakira consolidó su fama en América Latina con temas como “Ciega, Sordomuda” y “Ojos Así”, que se volvieron clásicos de la música en español.
A principios de los años 2000, Shakira dio el salto al mercado internacional con su álbum en inglés Laundry Service (2001), que incluyó éxitos globales como “Whenever, Wherever” y “Underneath Your Clothes”, llevando su música a audiencias de todo el mundo.
A lo largo de los años, Shakira ha demostrado una versatilidad notable, navegando entre géneros que van desde el pop latino hasta el rock y sonidos urbanos. Con álbumes como Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, y temas como “La Tortura” y “Hips Don’t Lie”, la cantante se consolidó como una de las artistas más importantes del pop global.
En la última década, Shakira ha resaltado con colaboraciones exitosas en la música urbana, como “TQG” junto a Karol G, “Te Felicito” con Rauw Alejandro y su participación en las BZRP Music Sessions #53, que rompieron récords de reproducción digital.
Además, su actuación en el Super Bowl 2020, compartiendo escenario con Jennifer López, fue un momento cumbre que reforzó su estatus como artista global. La celebración de los 49 años de Shakira coincide con una etapa de consolidados logros, tanto creativos como comerciales. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido reconocida como la gira latina más exitosa de la historia, con ingresos que superan los 421,6 millones de dólares, según datos de Billboard Boxscore, superando récords previos establecidos por otros artistas internacionales.
Parte del impacto de Shakira también se refleja en su multitudinaria base de fans y el éxito de sus producciones en plataformas digitales, lo que demuestra su capacidad de conectar con distintas generaciones y mercados alrededor del mundo.
Además de su carrera musical, Shakira ha mantenido un compromiso activo en labores sociales. A través de su Fundación Pies Descalzos, la artista ha impulsado proyectos educativos para mejorar la vida de niños en Colombia. Esta labor ha sido reconocida internacionalmente y se ha convertido en una parte esencial de su legado más allá de los escenarios.
Asimismo, Shakira ha desempeñado un papel como embajadora de buena voluntad de UNICEF, participando en campañas y actividades relacionadas con los derechos de la infancia y el acceso a la educación. En este 49° cumpleaños, Shakira se encuentra en medio de su exitosa gira mundial, que ha recorrido múltiples países y sigue programada para fechas próximas, incluyendo presentaciones en El Salvador.
La celebración no solo marca un año más de vida, sino también una carrera artística rica en logros, innovación y conexión con su audiencia global. Fuente: El Imparcial MX