Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: "ha creado frustración y odio"

Estamos a pocos meses para el inicio del Mundial 2026 y las selecciones se alistan para la gran competencia. Sin embargo, hay una que por ser vetada no tuvo la oportunidad de ir en busca del pase.
Hablamos de Rusia, país que quedó vetado de los torneos internacionales y ahora la FIFA se ha pronunciado sobre su caso. Gianni Infantino se pronunció
Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.
"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky.
"Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló.
Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota".
"Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.
En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.
"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.
Rusia ha participado en 4 Copas Mundiales de la FIFA desde su independencia en diciembre de 1991.
La Federación Rusa jugó su primer partido internacional contra México el 16 de agosto de 1992, ganando 2-0. Su primera participación en una Copa del Mundo fue en los Estados Unidos en 1994, donde lograron el 18º puesto.
Rusia se clasificó recientemente para la edición de 2018 como anfitriona. Se le prohibió clasificarse para la edición de 2022 y participar en la de 2026. La última vez que Rusia no logró clasificarse tras una ronda clasificatoria completa fue en 2010.