Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: "ha creado frustración y odio"

"Solo ha creado más frustración y odio": Selección fue vetada del Mundial y FIFA tomaría contundente decisión con ellos.

Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Estamos a pocos meses para el inicio del Mundial 2026 y las selecciones se alistan para la gran competencia. Sin embargo, hay una que por ser vetada no tuvo la oportunidad de ir en busca del pase.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Hablamos de Rusia, país que quedó vetado de los torneos internacionales y ahora la FIFA se ha pronunciado sobre su caso. Gianni Infantino se pronunció
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Los equipos rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, fueron excluidos de las competiciones internacionales a raíz de la invasión de Ucrania a principios de 2022.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que se debe de levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales porque esta iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino este lunes en una entrevista con la cadena británica Sky.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
"Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar", señaló.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Además, Infantino calificó un posible veto a Israel por el genocidio en Palestina como "una derrota".
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
"Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos", subrayó.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el premio de la paz, un galardón de reciente creación.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
"Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas", afirmó.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el organismo debería levantar la suspensión impuesta a la selección de Rusia y a los clubes rusos y admitió la inutilidad de la medida.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
La FIFA pretende levantar el veto a Rusia en las competiciones internacionales.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
El presidente de la organización, Gianni Infantino, asegura que la iniciativa "no ha conseguido nada".
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Rusia ha participado en 4 Copas Mundiales de la FIFA desde su independencia en diciembre de 1991.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
La Federación Rusa jugó su primer partido internacional contra México el 16 de agosto de 1992, ganando 2-0. Su primera participación en una Copa del Mundo fue en los Estados Unidos en 1994, donde lograron el 18º puesto.
Los vetaron del Mundial y FIFA tomaría decisión: ha creado frustración y odio
Rusia se clasificó recientemente para la edición de 2018 como anfitriona. Se le prohibió clasificarse para la edición de 2022 y participar en la de 2026. La última vez que Rusia no logró clasificarse tras una ronda clasificatoria completa fue en 2010.
