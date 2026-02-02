América entrenó en el Nacional: con exBarcelona y duda antes de jugar vs Olimpia

El América se entrenó este lunes en el Estadio Nacional y OPSA estuvo presente en la previa del juego ante el Olimpia por la Copa de Campeones de la Concacaf.
El equipo mexicano entrenó en el estadio Nacional pensando en poder sacar un resultado positivo ante el Olimpia en el duelo de ida de la Concachampions.
La plantilla del América de México hizo el reconocimiento del estadio Nacional Chelato Uclés, donde este martes se enfrentan a Olimpia.
André Jardine habló con el grupo de jugadores previo a lo que fue su práctica en el coloso capitalino.
Los tres porteros del América saltaron al terreno de juego del estadio Nacional y así poder estar listos para el duelo ante los leones de Espinel.
La plantilla de las águilas sufrieron la baja de Fidalgo, jugador que fue presentado este lunes por el Betis de España en el cierre de mercado.
El técnico del cuadro azteca hizo ciertos movimientos en su plantilla para definir el equipo titular para este martes.
Henry Martin, el líder de la zona ofensiva del América regresa a Honduras tras jugar su último duelo con la selección mexicana.
André Jardine se reunió con el grupo de jugadores y definió el posible 11 de las águilas ante Olimpia.
La plantilla del América arribó el domingo por la noche y el lunes hizo el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional.
Brian Rodríguez es uno de los refuerzos que ha sumado el América para la presente temporada, pero trabajó por separado.
Dos Santos, exjugador de Barcelona se presenta como una de las figuras en la zona de volantes del América.
El cuerpo técnico de América sabe la importancia que tiene este duelo de visita ante Olimpia.
El duelo entre el Olimpia vs América será este martes 3 de febrero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.