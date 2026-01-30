Instituto José Trinidad Reyes, un siglo educando a Honduras

A cien años de su fundación, el Instituto José Trinidad Reyes no solo celebra su historia, sino que renueva su compromiso con las nuevas generaciones, proyectándose hacia el futuro como símbolo de identidad, esperanza y transformación social en Honduras.
Desde su histórica sede conocida como el “Reyes Viejo” hasta su actual ubicación en la colonia San Carlos de Sula, el instituto ha evolucionado sin perder su esencia ni su compromiso con la educación pública.
Entre los eventos más destacados desde hace decadas, figuran desfiles por las principales calles de San Pedro Sula, un Festival Folclórico Internacional con delegaciones de más de 12 países y la Copa Centenario de Bandas de Guerra.
Los primeros años del JTR estuvieron marcados por el esfuerzo colectivo y la convicción de que la educación era el camino hacia el progreso, una visión que se ha mantenido viva durante un siglo completo.
Actualmente, el Instituto José Trinidad Reyes ofrece más de 10 carreras técnicas y el ciclo básico técnico, atendiendo a estudiantes de diversos sectores sociales y reafirmando el carácter inclusivo de la educación pública.
La banda de guerra del Instituto José Trinidad Reyes es uno de los símbolos más representativos del centro educativo, reconocida a nivel nacional e internacional por su disciplina, marcialidad y excelencia musical.
Fundado el 10 de mayo de 1926 como una iniciativa comunitaria, el José Trinidad Reyes nació en una época de acceso limitado a la educación, convirtiéndose con el paso del tiempo en un símbolo de identidad sampedrana y nacional.
El Instituto Departamental José Trinidad Reyes, ubicado en el corazón de San Pedro Sula, se encamina a celebrar 100 años de historia educativa, consolidándose como uno de los pilares más importantes de la educación media pública en Honduras y formando generaciones que han contribuido al desarrollo del país.
Como parte del centenario, el JTR desarrollará a lo largo de 2026 una amplia agenda de actividades, que incluye desfiles, festivales culturales, competencias deportivas, eventos académicos y galas conmemorativas.
Para los estudiantes actuales, formar parte del Reyes representa un desafío y un orgullo, al reconocer el alto nivel académico, la disciplina y los valores que caracterizan a la institución.
A pesar de los retos presupuestarios, el centro ha avanzado en la incorporación de tecnología educativa, poniendo a disposición de los estudiantes más de 400 computadoras para fortalecer la formación digital.
El director del instituto, Wilson Mejía, destaca que el centenario es más que una celebración, afirmando que “es un homenaje al pasado y una reafirmación del compromiso con la educación pública; el Reyes sigue vivo gracias a su gente”.
El cuerpo docente del JTR es uno de los pilares fundamentales de la institución, con maestros que no solo enseñan, sino que también fueron formados en estas aulas, fortaleciendo el vínculo intergeneracional.