Justin y Hailey Bieber lucieron "looks" coordinados en los Grammy 2026

Los Bieber llevan su estilo a la alfombra roja. Justin Bieber regresó triunfalmente a la premiación, desfilando por la alfombra roja de los Grammy 2026 con su esposa, la modelo Hailey Bieber.
La estrella del pop, de 31 años, optó por un traje negro extra grande de Balenciaga combinado con un deslumbrante collar de diamantes de Lorraine Schwartz de 100 quilates.
Mientras tanto, la Sra. Bieber combinó con su esposo un vestido negro sin tirantes de Alaïa con grandes paneles transparentes en las piernas.
La modelo también lució enormes diamantes, incluyendo un collar de plata con un diamante en forma de pera de 30 quilates, pendientes a juego de 20 quilates y un anillo de 12 quilates, todos también de Schwartz.
La pareja también dejó una huella con sus accesorios, luciendo pins anti-ICE que decían "ICE OUT" (no son las únicas estrellas que lucieron pins políticos para la entrega de premios, ya que muchas otras, incluida Kehlani, usaron el mismo pin en la alfombra roja, además de condenar abiertamente a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas en una entrevista).
Se anticipa que Justin Bieber tendrá una gran noche, ya que está nominado a cuatro premios, incluyendo álbum del año por "Swag", compitiendo contra Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter.
El artista canadiense también está listo para subir al escenario en su primera actuación importante en cuatro años.
La última aparición de la pareja en los Grammy fue en 2022, cuando el cantante de "Yummy" apareció con un gorro rosa y su traje, mientras que la fundadora de Rhode eligió un vestido lencero de Saint Laurent.
Sin duda, será un gran año para Bieber, quien encabezará Coachella en abril junto a Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.
Los Bieber derrocharon elegancia en la 68 entrega de los premios Grammy.