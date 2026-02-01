Sabrina Carpenter y su inspiración nupcial en los Grammy 2026

¡Atención, novias! La cantante Sabrina Carpenter ofrece una inspiración nupcial en los premios Grammy 2026.
La cantante, dos veces ganadora del Grammy, compite esta noche por seis premios más por su séptimo álbum, "Man's Best Friend".
En la alfombra roja, Sabrina Carpenter optó por un vestido blanco de Valentino hecho a la medida, obra de Alessandro Michele. El vestido, en desarrollo durante tres meses, se creó en cuatro pruebas.
El equipo de Valentino no escatimó en detalles para el vestido de Sabrina Carpenter, que incluía un corpiño floral de cintura baja con cuentas, una falda etérea con volantes escalonados que caía tras ella y una mini capa transparente sobre los hombros.
Si bien el vestido seguramente terminará en los "mood boards" de vestidos de novia (o de fiestas posteriores), el maquillaje de Sabrina Carpenter también se adapta a las futuras novias: en las esquinas de sus ojos, agregó un toque de sombra de ojos blanca.
Esta noche, Sabrina Carpenter está nominada en algunas de las categorías más importantes de la gala. Su canción "Manchild" compite por Disco del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Vídeo Musical. Su álbum Man's Best Friend, por su parte, recibió nominaciones a Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.
Carpenter actuó en los Grammy del año pasado y lució cuatro looks, incluyendo dos de gala. Comenzó la noche con un vestido azul Cenicienta de JW Anderson en la alfombra roja, con escote en la espalda.
Sabrina Carpenter es actualmente una de las estrellas pop más populares de la industria.
Aunque ha ganado mayor popularidad como artista pop, Sabrina inició su carrera cuando era solo una niña en varias producciones de Disney.
Durante su adolescencia protagonizó la serie de Disney, "Girl Meets World".