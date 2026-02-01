  1. Inicio
Premios Grammy 2026: así lucen las estrellas en la alfombra roja

La ceremonia de premios se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 17:03 -
  • Redacción web
1 de 12

La noche más vibrante y estelar de la música ya ha llegado. Los premios Grammy 2026 se llevarán a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Presentada por Trevor Noah, la 68.ª ceremonia anual contará con las actuaciones de Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Justin Bieber, los nominados a Mejor Artista Nuevo y muchos más. Aquí te dejamos algunas imágenes de las celebridades que ya han arribado a la alfombra roja.
2 de 12

La cantante sueca Zara Larsson, bella y muy sensual.

3 de 12

La cantante estadounidense, Michelle Williams.

4 de 12

Rosé: La cantante de Blackpink luce hermosa con un vestido blanco y negro.
5 de 12

La cantante Tyla lleva un seductor vestido en color nude.
6 de 12

Stella Quaresma, Renée Downer y Jorja Douglas.
7 de 12

Nicki Nicole y Zara Larsson.
8 de 12

La británica Sharon Osbourne.
9 de 12

Joni Mitchell
10 de 12

Lola Young
11 de 12

PinkPantheress
12 de 12

Kehlani

