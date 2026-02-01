Premios Grammy 2026: así lucen las estrellas en la alfombra roja

La noche más vibrante y estelar de la música ya ha llegado. Los premios Grammy 2026 se llevarán a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Presentada por Trevor Noah, la 68.ª ceremonia anual contará con las actuaciones de Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Justin Bieber, los nominados a Mejor Artista Nuevo y muchos más. Aquí te dejamos algunas imágenes de las celebridades que ya han arribado a la alfombra roja.