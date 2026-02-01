Bad Bunny: la estrella pop más grande del 2025, asegura Billboard

Para el medio especializado, el proyecto fue una declaración artística: una obra que puso en el centro la identidad puertorriqueña y combinó reflexión política, orgullo cultural y experimentación sonora. La crítica acompañó ese entusiasmo. Variety calificó el álbum como “su trabajo más decidido y resonante hasta ahora”, mientras que Pitchfork lo describió como “un maestro en acción”, por su visión sobre el futuro de la música urbana. El disco lideró además el ranking de los 50 Mejores Álbumes de 2025 de Billboard y el listado de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina del año.