Estas colonias de SPS no tendrán luz este lunes 2 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este lunes 2 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos seis horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre las colonias que no tendrán energía eléctrica en San Pedro Sula son Colonia San Pedro, Colonia Centroamérica y Colonia Santa Rosa en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.