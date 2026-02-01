  1. Inicio
¿Sabes qué es el Guancasco? Así arrancó la feria en Ilama, Santa Bárbara

La feria se desarrollará del 1 al 12 de febrero, con una variada agenda de actividades culturales, deportivas y artísticas dirigidas a toda la población.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 14:30 -
  • Josué Cárcamo
Este 1 de febrero dio inicio oficialmente la feria patronal del municipio de Ilama, con la tradicional celebración del Guancasco, una actividad que fortalece los lazos de hermandad entre los pueblos de Chinda y Gualala.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Durante la jornada, autoridades municipales informaron que esta festividad se realiza en honor a la Virgen de Lourdes y se extenderá hasta el 12 de febrero, con una amplia agenda de actividades culturales, religiosas y recreativas para toda la población.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Entre las actividades programadas durante la semana destacan presentaciones de radio y teatro, la coronación del Rey Feo, el tradicional torofuego, encuentros deportivos y los esperados carnavales.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
En el apartado musical, las autoridades municipales confirmaron la participación de reconocidas agrupaciones:

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Entre las agrupaciones que figuran son: el 6 de febrero estará: El Peludo y su Banda, el 7 de febrero: Los Diablos Negros, el 10 de febrero: La Gran Banda, el 11 de febrero: Kazzabe y el 12 de febrero la Marimba Usula Internacional

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Esta colorida feria de Ilama, Santa Bárbara, dio paso para que emprendedores de la zona vendan productos artesanales elaborados por manos de los "patepluma".

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Como en toda feria hondureña, la venta de los dulces artesanales no pueden faltar.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
El Guancasco es una tradición ancestral de los pueblos de Chinda, Ilama y Gualala que representa un pacto de paz, hermandad y respeto entre comunidades vecinas.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Consiste en un encuentro ceremonial entre dos o más pueblos “hermanos”, donde se intercambian visitas, danzas, música, ofrendas religiosas e imágenes de santos, como símbolo de reconciliación y convivencia pacífica.

Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
Históricamente, el Guancasco surgió en la época prehispánica y fue adaptado durante la colonia, mezclando elementos indígenas y religiosos.

 Foto: Franklyn Muñoz/ LA PRENSA
