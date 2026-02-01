¿Sabes qué es el Guancasco? Así arrancó la feria en Ilama, Santa Bárbara

Este 1 de febrero dio inicio oficialmente la feria patronal del municipio de Ilama, con la tradicional celebración del Guancasco, una actividad que fortalece los lazos de hermandad entre los pueblos de Chinda y Gualala.
Durante la jornada, autoridades municipales informaron que esta festividad se realiza en honor a la Virgen de Lourdes y se extenderá hasta el 12 de febrero, con una amplia agenda de actividades culturales, religiosas y recreativas para toda la población.
Entre las actividades programadas durante la semana destacan presentaciones de radio y teatro, la coronación del Rey Feo, el tradicional torofuego, encuentros deportivos y los esperados carnavales.
En el apartado musical, las autoridades municipales confirmaron la participación de reconocidas agrupaciones:
Entre las agrupaciones que figuran son: el 6 de febrero estará: El Peludo y su Banda, el 7 de febrero: Los Diablos Negros, el 10 de febrero: La Gran Banda, el 11 de febrero: Kazzabe y el 12 de febrero la Marimba Usula Internacional
Esta colorida feria de Ilama, Santa Bárbara, dio paso para que emprendedores de la zona vendan productos artesanales elaborados por manos de los "patepluma".
Como en toda feria hondureña, la venta de los dulces artesanales no pueden faltar.
El Guancasco es una tradición ancestral de los pueblos de Chinda, Ilama y Gualala que representa un pacto de paz, hermandad y respeto entre comunidades vecinas.
Consiste en un encuentro ceremonial entre dos o más pueblos “hermanos”, donde se intercambian visitas, danzas, música, ofrendas religiosas e imágenes de santos, como símbolo de reconciliación y convivencia pacífica.
Históricamente, el Guancasco surgió en la época prehispánica y fue adaptado durante la colonia, mezclando elementos indígenas y religiosos.