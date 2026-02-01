Siguatepeque crece con nuevas residenciales: viviendas desde L1.3 millones

El sector inmobiliario en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsando una mayor actividad económica y transformando el desarrollo urbano de la zona central de Honduras. Este dinamismo se refleja en el aumento de proyectos habitacionales, comerciales y de uso mixto, en respuesta a la creciente demanda de vivienda y espacios para inversión.
La ubicación estratégica del municipio, su clima y la mejora gradual de la infraestructura han convertido a Siguatepeque en un punto atractivo tanto para compradores locales como para inversionistas provenientes de otras regiones del país e incluso del extranjero.
Sara Orellana, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque, explicó que la ubicación central del municipio, entre las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha permitido que con el tiempo se consolide como un corredor logístico. Destacó que la operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, ha contribuido al crecimiento residencial, comercial e industrial de la zona.
A diferencia de San Pedro Sula, donde ya no se encuentran viviendas sociales con precios inferiores al millón de lempiras y el valor de las casas parte de los dos millones, en Siguatepeque aún se ofertan viviendas entre 900,000 y 1.3 millones de lempiras. En el segmento de clase media, los precios oscilan entre 1.5 millones y hasta 3 millones de lempiras.
En los últimos años han surgido entre 10 y 15 nuevos proyectos residenciales, lo que ha dinamizado la economía de Siguatepeque. A juicio de expertos, el crecimiento habitacional continuará de forma positiva en los próximos años, debido a la disponibilidad de terrenos en las periferias y a que los precios de las nuevas viviendas parten desde 1.5 millones de lempiras.
Kelvin Cortez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Urbanísticos, Comerciales e Industriales de Honduras (Aducih), declaró que el primer impulso de crecimiento del municipio se dio en 2021 con la entrada en operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Luego, las inundaciones provocadas por las tormentas Eta y Iota en 2020 también influyeron en la decisión de muchas personas que residían en la zona norte del país, como San Pedro Sula, de invertir en áreas no inundables.
Solo entre las 11 empresas miembros de Aducih existe un inventario aproximado de 5,000 lotes de tierra disponibles. Aunque hay oferta de vivienda social, Cortez precisó que en Siguatepeque predomina actualmente la construcción de viviendas dirigidas al segmento de clase media.
La construcción de viviendas genera alrededor de mil empleos directos y más de dos mil empleos indirectos en la zona.
Sin embargo, el municipio sigue teniendo importantes retos como una alta necesidad de empleo, a diferencia de la zona norte del país, en Siguatepeque solo opera una maquila, por lo que el sector privado aspira a la llegada de más empresas de este tipo para generar nuevas fuentes de trabajo.
Hasta 2025, el municipio registraba más de 7,000 empresas, de las cuales solo el 60% corresponde a comercio formal, ha crecido el comercio informal, es necesario crear las condiciones para promover la formalización.
Empresarios sostienen que la ciudad cuenta con amplias oportunidades de crecimiento, por lo que esperan que la alcaldía trabaje de la mano con las organizaciones empresariales para conocer de cerca los retos y las oportunidades de desarrollo.
Empresarios sostienen que actualmente, Siguatepeque no es una ciudad atractiva para hacer negocios debido a las altas tasas impositivas municipales, por lo que, estas deberían reducirse para incentivar la llegada de nuevas inversiones.
Indicaron que es necesario ampliar la red vial y los servicios básicos, así como ejecutar un reordenamiento urbano que permita que la ciudad continúe creciendo de manera planificada.