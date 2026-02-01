Siguatepeque crece con nuevas residenciales: viviendas desde L1.3 millones

Kelvin Cortez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Urbanísticos, Comerciales e Industriales de Honduras (Aducih), declaró que el primer impulso de crecimiento del municipio se dio en 2021 con la entrada en operación del Aeropuerto Internacional de Palmerola. Luego, las inundaciones provocadas por las tormentas Eta y Iota en 2020 también influyeron en la decisión de muchas personas que residían en la zona norte del país, como San Pedro Sula, de invertir en áreas no inundables.