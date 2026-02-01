Barcelona confirma fichaje, Endrick suena en la Premier y nuevo club de Benzema

Dominik Szoboszlai habló sobre su futuro contractual: “¿Negociar un nuevo acuerdo? A partir de ahora no depende de mí. No hay avances, pero si llega la oferta adecuada, veremos. Ojalá todos estén contentos al final. Yo hago mi trabajo en el campo. Me encanta estar en el Liverpool, quiero a la afición y soy feliz aquí”.