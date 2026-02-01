Barcelona confirma fichaje, Endrick suena en la Premier y nuevo club de Benzema

El mercado entra en su fase decisiva: el Barcelona oficializa un refuerzo, Endrick despierta interés en la Premier y el Atlético suma una nueva estrella.
Oleksandr Zinchenko se convierte en nuevo jugador del Ajax tras cerrar un traspaso permanente desde el Arsenal por una cifra cercana a 1,5 millones de euros.
El Sunderland da prácticamente por descartado el posible acuerdo entre Lutsharel Geertruida y el Liverpool, ya que las conversaciones no avanzaron durante la jornada de hoy.
Alisson Santos está muy cerca de convertirse en jugador del Napoli procedente del Sporting CP. El acuerdo ya está sellado y actualmente se intercambian documentos tras el pacto verbal alcanzado hace dos días: cesión por 3 millones de euros con opción de compra de 15 millones.
Tyrique George jugará en el Everton. El acuerdo está completamente cerrado tras la oferta oficial enviada ayer, tal como se reveló en exclusiva. Se trata de un préstamo hasta junio, con el salario íntegramente cubierto por el club y una opción de compra no obligatoria.
La AS Roma ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Bryan Zaragoza. Tras cerrar primero el pacto con el jugador el sábado, ahora también se ha concretado el entendimiento con el FC Bayern.
El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, declaró: “Ivan Perisić tiene un vínculo especial con nuestro club. Quería regresar, pero las condiciones del acuerdo no eran las adecuadas”.
Marotta también se refirió a los rumores sobre Denzel Dumfries y el Liverpool: “Algunas llamadas telefónicas, incluso repentinas, rozan lo inapropiado y solo sirven para desestabilizar”.
Hamza Abdelkarim ya ha realizado sus primeras sesiones fotográficas desde su llegada al FC Barcelona, cedido por el Al Ahly de Egipto.
Jhon Durán nunca estuvo cerca de fichar por el Lille y no existen posibilidades de que se concrete un acuerdo. Por su parte, la Juventus maneja otros objetivos distintos en el mercado.
La pugna entre Liverpool y Chelsea por Jeremy Jacquet continúa, aunque pensando exclusivamente en junio de 2026, ya que el Rennes no tiene intención de vender al jugador en este momento.
El AC Milan actualmente se inclina por no seguir adelante con la operación de Axel Disasi, pese a que se le ofreció la posibilidad de llegar en calidad de préstamo.
Ciro Immobile ya ha firmado su contrato como nuevo jugador del Paris FC, según la información exclusiva revelada ayer.
El AC Milan también ha cerrado la llegada del lateral derecho de 18 años, Magnus Dalpiaz, procedente del FC Bayern, en una cesión con opción de compra.
Dominik Szoboszlai habló sobre su futuro contractual: “¿Negociar un nuevo acuerdo? A partir de ahora no depende de mí. No hay avances, pero si llega la oferta adecuada, veremos. Ojalá todos estén contentos al final. Yo hago mi trabajo en el campo. Me encanta estar en el Liverpool, quiero a la afición y soy feliz aquí”.
La Juventus ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Emil Holm, procedente del Bolonia.
Según Mundo Deportivo, el FC Barcelona se quedará con Marcus Rashford, ya que el club catalán tiene previsto ejecutar la cláusula de compra del jugador.
De acuerdo con Fabrizio Romano, Ademola Lookman será nuevo jugador del Atlético de Madrid. El acuerdo está cerrado en todos sus detalles: 35 millones de euros fijos, más 5 millones en variables para el Atalanta, y un contrato de larga duración ya acordado con el futbolista.
Endrick despierta un fuerte interés en la Premier League. Varios clubes ingleses han preguntado por el delantero del Real Madrid, que actualmente se encuentra cedido.
Según informa L’Équipe, el futbolista francés estaría muy cerca de fichar por uno de los grandes rivales de su actual equipo. El prestigioso diario galo señala que su llegada al Al-Hilal, líder de la liga saudí, está prácticamente cerrada y a punto de hacerse oficial.