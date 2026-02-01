Denuncia racismo y se va: América recibe duro golpe previo a jugar con Olimpia

El América de México está viviendo días de turbulencia y este fin de semana se han confirmado salidas de peso en el equipo: uno se fue por racismo.
El duelo entre Olimpia vs América cada vez está más cerca. Los Albos reciben en el primer round a las Águilas en el Estadio Nacional y las sensaciones están a tope.
Sin embargo, previo a este cotejo, el América ha sufrido un duro golpe y esto informan desde la entidad.
Allan Saint-Maximin no fue convocado para el encuentro de América ante Necaxa por la Liga MX. En México se desconocía el motivo por el cual André Jardine decidió dejar fuera al atacante francés.
Tras finalizar el partido ante Necaxa, donde América rompió su racha sin goles en el torneo, el club confirmó que Saint-Maximin no seguiría en el equipo mediante un breve comunicado en redes sociales.
“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin”, fue el mensaje publicado por el club, acompañado de un arte del jugador. Hasta el momento, la directiva no ha dado detalles oficiales sobre su salida.
Días antes, Saint-Maximin utilizó su cuenta de Instagram para denunciar actos de racismo en contra de sus hijos, situación que generó molestia en el futbolista y un llamado público al respeto hacia su familia.
Tras esa denuncia, surgieron dudas sobre su continuidad en México y en América. El tema tomó mayor relevancia cuando el jugador dejó de aparecer en convocatorias oficiales del equipo.
Durante el calentamiento en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, los jugadores del América salieron al campo con una manta con el mensaje “No al racismo”, en apoyo al futbolista francés y su familia.
"Es una pena, Allan es un grandísimo jugador. Le hacía muy bien a la liga por su gran nivel. Fue un cambio grande el que tuvo de Europa a México que pesaron para él. Lamentamos que no conseguimos que se adaptara, es un riesgo que sabíamos podía pasar. Tenemos poco más de una semana para encontrar un reemplazo", afirmó Jardine, entrenador del América en conferencia.
Jardine puntualizó que en la decisión del francés influyeron algunos actos de racismo contra sus hijas: "Lamentablemente, un acto de racismo con sus hijas influyó en la decisión. Él lo comentó en sus redes sociales y comprendemos porque es algo que ni él ni nosotros toleramos", dijo el estratega de las Águilas.
Con el conjunto azulcrema, Allan Saint-Maximin disputó 15 partidos oficiales, anotó tres goles y dio tres asistencias. Acumuló dos tarjetas amarillas y no registró expulsiones en 738 minutos jugados.
El otro caso es el de Álvaro Fidalgo, el mediocampista no fue titular ante Necaxa debido a la posibilidad real de una transferencia al fútbol europeo, específicamente al Real Betis de LaLiga.
André Jardine explicó en conferencia de prensa que la situación de Fidalgo es un tema personal, ya que el jugador tiene ofertas sobre la mesa y ha manifestado su deseo de jugar en España.
"Álvaro tiene varias ofertas. Su sueño es jugar en Europa, sobre todo en España, su país. Hay que respetar ese sueño. Es un jugador referente en este equipo que siempre va a ser recordado por todos. Respetamos su decisión de partir y apoyamos este sueño que tiene", afirmó el técnico.
Fidalgo, que tiene ofertas de la Real Sociedad y del Real Betis, estuvo cinco años en las Águilas, equipo con el que se convirtió en uno de los consentidos de la afición gracias a los títulos que ayudó a ganar.
Según información, el Betis desembolsaría alrededor de 10,019,466 por Álvaro Fidalgo, quien dejaría al América para regresar al futbol español y cumplir su objetivo de jugar en LaLiga.
Todo este caos en América se da días previos al duelo entre Olimpia y América por la ida de la ronda de la CONCACAF Champions Cup que se disputará el martes 3 de febrero a las 8 de la noche.
América llegará este domingo a tierras hondureñas luego de derrotar 2-0 a Necaxa, pero con dos bajas de peso para el encuentro. La del delantero francés es oficial y todo indica que Álvaro Fidalgo también se irá del club mexicano.