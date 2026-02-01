Así reaccionó la prensa internacional a la derrota del hondureño Teófimo ante Shakur

La prensa no tuvo piedad tras la derrota de Teófimo López y coincidió en un dominio absoluto de Shakur Stevenson.
ESPN Ringside: "Shakur Stevenson derrota a Teófimo López Jr. para convertirse en el nuevo campeón de peso wélter junior de la OMB".
New York Post: Shakur Stevenson domina a Teófimo López y se convierte en campeón de cuatro divisiones.
Hondudiario: Teófimo López perdió su combate contra el estadounidense Shakur Stevenson en una pelea donde el “gringo hondureño” se vio lento y opacado por su contrincante.
NunanBoy: Shakur Stevenson derrotó a Teófimo López por decisión unánime en una actuación clínica para convertirse en el campeón mundial de peso wélter junior de la OMB y de Ring Magazine.
Iceman: Shakur Stevenson supera a Teófimo López. Nuevo campeón mundial de cuatro divisiones. El más rápido en lograrlo a los 28 años.
IMOSportsTV: Teófimo López fue superado por completo. Ni siquiera estuvo cerca. Shakur Stevenson, con un récord de 11-1, ofreció una clínica de boxeo. El padre de Teo debería ser despedido por no darle las instrucciones adecuadas a su hijo.
Dicate Boxing: Esta noche el mundo pudo presenciar a un maestro en acción. Shakur Stevenson acaba de mostrar un ejemplo perfecto de “niveles” en lo que respecta a la dulce ciencia contra Teófimo López.
Boxeo Mundial: Shakur Stevenson simplemente le dio una cátedra, posgrado y demás a Teófimo López.
Sports Gossip Central: Shakur Stevenson dominó a Teófimo López para convertirse en campeón mundial de cuatro pesos, antes de enfrentarse al británico.
La Opinión: Shakur Stevenson destronó a Teófimo López y es campeón en cuatro divisiones. Conor Benn.
MSN México: Shakur Stevenson destroza a Teófimo López y se convierte en campeón mundial de las cuatro divisiones.
Centroamerica360: El hondureño Teófimo López pierde ante Shakur Stevenson y cede el título superligero de la OMB.
Diario La Prensa: El hondureño Teófimo López fue derrotado por Shakur Stevenson y tras la pelea sufrió una cruel burla en su propia cara.
Diario El Heraldo: ¡Perdió Teófimo! Shakur es el nuevo campeón superligero de la OMB.