  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias

Autoridades de Copeco informaron que las lluvias han provocado inundaciones en las zonas bajas de la ciudad, especialmente cerca de puentes y vías principales.

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 11:43 -
  • Ana Reyes Mendoza
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
1 de 12

Alertas meteorológicas de Copeco, difundidas a través de medios oficiales y redes sociales, informan sobre el frente frío, acumulación de lluvias y riesgos de deslizamientos e inundaciones.

 Fotos: Franklyn Muñoz / La Prensa.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
2 de 12

Vehículos quedaron varados temporalmente en la salida hacia Occidente, mientras conductores intentaban cruzar calles anegadas; autoridades recomiendan evitar estas vías hasta que el nivel del agua disminuya.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
3 de 12

Acumulación de agua que dificulta el tránsito de peatones y automóviles, y aumenta el riesgo de accidentes y daños en vehículos en San Pedro Sula.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
4 de 12

Copeco mantiene un monitoreo constante de los niveles de ríos, quebradas y carreteras de la zona norte.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
5 de 12

Inundaciones en algunas calles de San Pedro Sula, donde el agua ha alcanzado más de medio metro en algunas zonas bajas, afectando viviendas, comercios y la movilidad de los habitantes.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
6 de 12

Niños y adultos protegidos del agua, esperando apoyo en zonas inundadas; la población se mantiene alerta ante posibles incrementos en el nivel de ríos y quebradas cercanas.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
7 de 12

Acumulación de agua cerca de puentes del bulevard del Este, una de las áreas más afectadas de San Pedro Sula.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
8 de 12

Equipos municipales y bomberos coordinan la posible evacuación en barrios vulnerables y la activación de albergues temporales para garantizar la seguridad de familias en riesgo.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
9 de 12

Las autoridades locales y de Copeco han recomendado a la población evitar circular por zonas bajas y montañosas, no transitar por áreas inundadas, proteger a niños y personas mayores.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
10 de 12

Familias afectadas en Choloma, evacuadas temporalmente de sus viviendas en el sector López Arellano, mientras reciben asistencia de autoridades y organizaciones locales.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
11 de 12

Deslizamientos en Cerro Lempira, provocados por la saturación de los suelos tras las lluvias continuas; brigadas de emergencias monitorean la zona para prevenir riesgos mayores.
San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias
12 de 12

Personal de Copeco monitoreando zonas de riesgo, incluyendo calles, ríos y cerros, para identificar posibles deslizamientos e inundaciones y emitir alertas tempranas a la ciudadanía.
Cargar más fotos