San Pedro Sula enfrenta afectaciones y riesgo de deslizamientos por lluvias

Alertas meteorológicas de Copeco, difundidas a través de medios oficiales y redes sociales, informan sobre el frente frío, acumulación de lluvias y riesgos de deslizamientos e inundaciones.
Vehículos quedaron varados temporalmente en la salida hacia Occidente, mientras conductores intentaban cruzar calles anegadas; autoridades recomiendan evitar estas vías hasta que el nivel del agua disminuya.
Acumulación de agua que dificulta el tránsito de peatones y automóviles, y aumenta el riesgo de accidentes y daños en vehículos en San Pedro Sula.
Copeco mantiene un monitoreo constante de los niveles de ríos, quebradas y carreteras de la zona norte.
Inundaciones en algunas calles de San Pedro Sula, donde el agua ha alcanzado más de medio metro en algunas zonas bajas, afectando viviendas, comercios y la movilidad de los habitantes.
Niños y adultos protegidos del agua, esperando apoyo en zonas inundadas; la población se mantiene alerta ante posibles incrementos en el nivel de ríos y quebradas cercanas.
Acumulación de agua cerca de puentes del bulevard del Este, una de las áreas más afectadas de San Pedro Sula.
Equipos municipales y bomberos coordinan la posible evacuación en barrios vulnerables y la activación de albergues temporales para garantizar la seguridad de familias en riesgo.
Las autoridades locales y de Copeco han recomendado a la población evitar circular por zonas bajas y montañosas, no transitar por áreas inundadas, proteger a niños y personas mayores.
Familias afectadas en Choloma, evacuadas temporalmente de sus viviendas en el sector López Arellano, mientras reciben asistencia de autoridades y organizaciones locales.
Deslizamientos en Cerro Lempira, provocados por la saturación de los suelos tras las lluvias continuas; brigadas de emergencias monitorean la zona para prevenir riesgos mayores.
Personal de Copeco monitoreando zonas de riesgo, incluyendo calles, ríos y cerros, para identificar posibles deslizamientos e inundaciones y emitir alertas tempranas a la ciudadanía.