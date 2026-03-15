Estas zonas de San Pedro Sula no tendrán luz este lunes 16 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este lunes 16 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés en el municipio de San Pedro Sula.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos seis horas en este punto del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Pedro Sula los sectores que no tendrán luz serán Residencial Campisa segunda etapa y residencial La Hacienda en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.