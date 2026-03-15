Elle Fanning se transformó en una princesa en los Óscar 2026

Fanning, quien obtuvo su primera nominación al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por "Sentimental Value", rinde homenaje a sus raíces —en concreto, a su hogar de la infancia— con su atuendo para los Óscar. "De pequeña, mi casa tenía una pérgola de glicinias que florecía en primavera. Recuerdo pensar que era lo más hermoso cuando los pétalos caían y creaban una nube lila en el suelo", comentó. (La emotividad también se relaciona directamente con su película; la casa familiar es un motivo clave en "Valor sentimental").