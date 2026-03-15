Elle Fanning se transformó en una princesa en los Óscar 2026

En la antesala de los Premios Óscar 2026, Elle Fanning ha reflexionado mucho sobre su yo de niña. "Creo que se sentiría abrumada y rebosante de alegría", declaró Fanning a Vogue antes de la ceremonia. "Lo había soñado, pero solo en sus sueños más descabellados".
Fanning, quien obtuvo su primera nominación al Óscar a Mejor Actriz de Reparto por "Sentimental Value", rinde homenaje a sus raíces —en concreto, a su hogar de la infancia— con su atuendo para los Óscar. "De pequeña, mi casa tenía una pérgola de glicinias que florecía en primavera. Recuerdo pensar que era lo más hermoso cuando los pétalos caían y creaban una nube lila en el suelo", comentó. (La emotividad también se relaciona directamente con su película; la casa familiar es un motivo clave en "Valor sentimental").
La actriz y su estilista de toda la vida, Samantha McMillen, sabían exactamente a quién recurrir para este momento tan especial: "Sarah Burton es una gran amiga y me ha diseñado muchos vestidos importantes a lo largo de los años, así que Samantha y yo sabíamos que ella era la indicada para diseñar este domingo tan trascendental", explica Fanning.
El año pasado, se convirtió en la primera persona en lucir un Givenchy de Burton; además, fue la primera vez que Fanning asistía a los Premios Óscar. Ahora, regresa como nominada, con Burton ayudándola a estar a la altura de las circunstancias una vez más.
Fanning tenía algunas condiciones básicas para su vestido de los Óscar. "Inmediatamente revisé libros de vestidos famosos de los Óscar del pasado y mis favoritos tenían algo en común: reflejaban la personalidad de quien los llevaba y nunca han pasado de moda", dice. "Sabía que quería alejarme de las tendencias y mantener un estilo atemporal y femenino".
Tras intercambiar ideas, Burton y el equipo de Givenchy propusieron bordar glicinias en el vestido, que luego decidieron aplicar directamente sobre la capa inferior. "Sarah y su equipo bordaron a mano cada pétalo de glicinia con hilos de seda de distintos colores. Hay azules, rosas, plateados y lilas, cada uno cosido con cariño", cuenta Fanning. "Es el vestido más bonito que he visto jamás. Sarah y su equipo hicieron realidad mis sueños en un día inolvidable".
La presencia de las glicinias se hizo aún más acertada cuando llegó Cartier. "Cartier sacó un par de piezas de su colección para que las viera y, ¡sorpresa!, tenían un collar de glicinias de 1903", exclama.
El collar, adornado con diamantes redondos de talla antigua engastados en milgrain, originalmente eran dos broches que también podían usarse como tiara. Posteriormente, se transformaron en un collar o adorno para el ramillete. “Lo mágico de todo esto fue que yo había elegido ese collar antes de que a Sarah se le ocurriera la idea de la glicina por su cuenta”, añade Fanning. “Si eso no está destinado a ser, no sé qué lo estará”.
No cabe dura que Elle Fanning es una de las estrellas más bellas de la noche.