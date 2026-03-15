Quintín Soriano abre puesto de elotes tras dejar la alcaldía de Choluteca

Quintín Soriano se reinventa como emprendedor, vendiendo elotes mientras continúa su labor como regidor municipal.
Tras dos décadas en la alcaldía de Choluteca, Quintín Soriano ha dado un giro inesperado a su vida. Lejos de los despachos municipales y la rutina del poder.
Soriano ahora se dedica a la venta de elotes, emprendimiento con el que ha sorprendido a propios y extraños.
La decisión de emprender este negocio no solo ha llamado la atención de la ciudadanía, sino que también refleja la capacidad de Soriano para reinventarse
"Gracias a Dios, gracias a mi Familia, gracias a los Amigos que nos acompañaron en la inauguración de este emprendimiento", escribió Quintín.
Quintín Soriano fue acompañado por sus seguidores en el lanzamiento de su nuevo negocio.
Quintín Soriano fue alcalde de Choluteca durante 20 años, desde 2006 hasta 2026, tiempo en el que consolidó un liderazgo fuerte dentro del Partido Liberal y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del sur de Honduras.
Sin embargo, en las elecciones de 2025, fue derrotado por el candidato nacionalista Eber Aplicano, poniendo fin a dos décadas al frente de la comuna.
Esta derrota marcó el inicio de un proceso de reinvención personal y profesional, que lo llevó a explorar nuevas formas de mantenerse activo y cercano a la gente.
Según Quintín, con su puesto de elotes, no solo busca generar ingresos, sino también mantener viva su conexión con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y compartiendo con ellos un lado más humano y cercano que rara vez se ve en la política tradicional.