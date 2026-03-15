Fotos: Futbolista hondureño sorprendió a joven en Europa con dos gestos

Hermosa chica fue sorprendida por destacado goleador hondureño que milita en Europa.
Mediante sus redes sociales, la chica hondureña ha presumido el lindo gesto del goleador hondureño.
Meylin Cárdenas es el nombre de la bella chica hondureña que es sensación en las redes sociales al presumir noviazgo con goleador catracho.
Alenis Vargas es un delantero hondureño de fútbol nacido el 4 de diciembre de 2003, que ha jugado profesionalmente en equipos fuera de Honduras y ha sido convocado varias veces a la selección nacional.
Recientemente se ha hablado bastante de su vida personal porque mantiene una relación amorosa con Meylin Cárdenas, una creadora de contenido e influencer hondureña conocida en redes sociales (especialmente TikTok e Instagram).
A lo largo de su vida, Alenis ha demostrado que, más allá del éxito personal, lo que realmente importa son las experiencias vividas y compartidas con las personas que nos acompañan en el camino. Ese espíritu lo llevó a tomar una decisión que marcaría un antes y un después en su historia de amor con Meylin Cárdenas, su novia.
Desde que comenzaron su relación, Alenis siempre tuvo una visión clara: construir recuerdos inolvidables junto a Meylin, no solo en su entorno cotidiano, sino explorando el mundo y sus maravillas.
Con el paso del tiempo, y tras mucho planear en silencio, Alenis decidió sorprender a Meylin con un gesto que reflejaba no solo su generosidad, sino también su compromiso con la felicidad de ella: organizar un viaje a Europa
Alenis decidió tener en Turquía, país donde milita, a su bella novia.
Alenis sorprendió a Meylin con un gesto que quedará para siempre en su memoria: un ramo de flores cuidadosamente elegido, símbolo de su afecto y admiración.
Para Meylin, recibir ese regalo en un lugar tan especial fue una demostración tangible de cuánto le importa, y de cómo cada detalle cuenta en una relación basada en el amor y la complicidad.
Pero la sorpresa no se limitó a las flores. Alenis, con su carácter cariñoso y atento, se aseguró de que cada instante de su viaje fuera una experiencia inolvidable.
Alenis Vargas y Meylin Cárdenas continúan construyendo recuerdos juntos, y momentos como este, llenos de cariño y romanticismo, son la prueba de que su historia de amor no es solo visible, sino también inspiradora.
Alenis Vargas fichó en este 2026 por el Manisa FK en la segunda división de Turquía.
Alenis Vargas ha estado viviendo una experiencia desafiante y emocionante en Europa desde que llegó al club para continuar su desarrollo como delantero y extremo
A pesar de la exigencia constante que implica competir en una liga profesional, Alenis siempre ha encontrado momentos para demostrar su cariño de una forma sincera y especial