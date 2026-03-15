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Fotos: Futbolista hondureño sorprendió a joven en Europa con dos gestos

La chica no pudo ocultar su emoción y en las redes sociales lo presumió.

Fotos: Futbolista hondureño sorprendió a joven en Europa con dos gestos
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Hermosa chica fue sorprendida por destacado goleador hondureño que milita en Europa.
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Mediante sus redes sociales, la chica hondureña ha presumido el lindo gesto del goleador hondureño.

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Meylin Cárdenas es el nombre de la bella chica hondureña que es sensación en las redes sociales al presumir noviazgo con goleador catracho.

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Alenis Vargas es un delantero hondureño de fútbol nacido el 4 de diciembre de 2003, que ha jugado profesionalmente en equipos fuera de Honduras y ha sido convocado varias veces a la selección nacional.
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Recientemente se ha hablado bastante de su vida personal porque mantiene una relación amorosa con Meylin Cárdenas, una creadora de contenido e influencer hondureña conocida en redes sociales (especialmente TikTok e Instagram).
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A lo largo de su vida, Alenis ha demostrado que, más allá del éxito personal, lo que realmente importa son las experiencias vividas y compartidas con las personas que nos acompañan en el camino. Ese espíritu lo llevó a tomar una decisión que marcaría un antes y un después en su historia de amor con Meylin Cárdenas, su novia.
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Desde que comenzaron su relación, Alenis siempre tuvo una visión clara: construir recuerdos inolvidables junto a Meylin, no solo en su entorno cotidiano, sino explorando el mundo y sus maravillas.
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Con el paso del tiempo, y tras mucho planear en silencio, Alenis decidió sorprender a Meylin con un gesto que reflejaba no solo su generosidad, sino también su compromiso con la felicidad de ella: organizar un viaje a Europa
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Alenis decidió tener en Turquía, país donde milita, a su bella novia.

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Alenis sorprendió a Meylin con un gesto que quedará para siempre en su memoria: un ramo de flores cuidadosamente elegido, símbolo de su afecto y admiración.
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Para Meylin, recibir ese regalo en un lugar tan especial fue una demostración tangible de cuánto le importa, y de cómo cada detalle cuenta en una relación basada en el amor y la complicidad.
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Pero la sorpresa no se limitó a las flores. Alenis, con su carácter cariñoso y atento, se aseguró de que cada instante de su viaje fuera una experiencia inolvidable.
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Alenis Vargas y Meylin Cárdenas continúan construyendo recuerdos juntos, y momentos como este, llenos de cariño y romanticismo, son la prueba de que su historia de amor no es solo visible, sino también inspiradora.
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Alenis Vargas fichó en este 2026 por el Manisa FK en la segunda división de Turquía.
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Alenis Vargas ha estado viviendo una experiencia desafiante y emocionante en Europa desde que llegó al club para continuar su desarrollo como delantero y extremo
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A pesar de la exigencia constante que implica competir en una liga profesional, Alenis siempre ha encontrado momentos para demostrar su cariño de una forma sincera y especial
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