¿Cuántos conductores ebrios sorprendió Tránsito en San Pedro Sula?

Agentes de la DNVT realizan pruebas de alcoholemia a conductores durante operativos nocturnos desplegados en distintos sectores de San Pedro Sula.
Los operativos se concentraron en zonas de alta circulación como los bulevares Norte y Este, así como en la 33 y 27 calle de la ciudad.
La Policía Nacional refuerza la seguridad vial mediante retenes estratégicos para prevenir accidentes y proteger a peatones y automovilistas.
Las pruebas de alcoholemia forman parte de las caravanas de seguridad impulsadas por la Jefatura Regional de Vialidad y Transporte.
Jefes policiales de la DNVT supervisanlos operativos viales ejecutados durante las caravanas de seguridad del fin de semana.
Una agente policial verifica la documentación de una conductor como parte de los controles preventivos implementados por la DNVT en San Pedro Sula.
Los controles buscan fomentar una cultura de responsabilidad, respeto a la Ley de Tránsito y conducción segura entre los sampedranos.
La Policía también intensificó patrullajes y controles para prevenir carreras clandestinas o “piques” en distintos puntos de la ciudad.
Más de 200 personas fueron multadas por faltas como documentación irregular, licencias vencidas y deficiencias en el sistema de luces.
Autoridades anunciaron que estos operativos continuarán de forma permanente como parte del compromiso de salvaguardar vidas y reducir la siniestralidad vial.
Conductores sancionados por circular bajo los efectos del alcohol representan un alto riesgo para la vida de peatones y usuarios de las vías públicas.
Al menos 120 conductores fueron detectados en estado de ebriedad tras someterse a controles viales ejecutados durante el fin de semana.