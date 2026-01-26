Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2

Agentes de la Policía Nacional refuerzan su presencia en distintos sectores de San Pedro Sula, priorizando la seguridad en la Ruta 2 del transporte urbano, una de las más concurridas de la ciudad.
Patrullajes preventivos de la UMEP N.°7 y la UPOM buscan mantener el orden y fortalecer la seguridad ciudadana en zonas de alta movilidad del transporte público.
Autoridades policiales de diferentes unidades supervisan de forma constante corredores por donde circula la Ruta 2 para disuadir hechos delictivos.
La Ruta 2 ha sido declarada punto prioritario dentro de los operativos policiales por el alto flujo de pasajeros y recientes reportes de incidentes.
Patrullas, motocicletas y agentes a pie vigilan paradas de buses y tramos críticos para garantizar un desplazamiento seguro de los usuarios.
La Policía Nacional intensifica acciones para prevenir delitos como el tráfico ilícito de drogas y el porte ilegal de armas en el transporte urbano.
Registros preventivos e inspecciones de rutina se realizan en sectores estratégicos como Sunseri, Cabañas, barrio Medina y Satélite.
Los operativos buscan también ubicar a personas con órdenes de aprehensión pendientes ante la justicia hondureña.
La modalidad de patrullaje permite mayor cobertura operativa y un acercamiento directo con transportistas y ciudadanos.
La presencia policial permanente fortalece la percepción de seguridad entre usuarios del transporte público.
La Policía Nacional reitera que estos operativos continuarán de manera sostenida como parte del plan de seguridad urbana en San Pedro Sula.
Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas y colaborar en la protección de la Ruta 2.