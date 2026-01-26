  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2

Equipos policiales refuerzan su presencia en distintos sectores de San Pedro Sula, priorizando la seguridad en el transporte urbano.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:44 -
  • Ana Reyes Mendoza
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
1 de 12

Agentes de la Policía Nacional refuerzan su presencia en distintos sectores de San Pedro Sula, priorizando la seguridad en la Ruta 2 del transporte urbano, una de las más concurridas de la ciudad.

 Fotos: Cortesía.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
2 de 12

Patrullajes preventivos de la UMEP N.°7 y la UPOM buscan mantener el orden y fortalecer la seguridad ciudadana en zonas de alta movilidad del transporte público.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
3 de 12

Autoridades policiales de diferentes unidades supervisan de forma constante corredores por donde circula la Ruta 2 para disuadir hechos delictivos.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
4 de 12

La Ruta 2 ha sido declarada punto prioritario dentro de los operativos policiales por el alto flujo de pasajeros y recientes reportes de incidentes.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
5 de 12

Patrullas, motocicletas y agentes a pie vigilan paradas de buses y tramos críticos para garantizar un desplazamiento seguro de los usuarios.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
6 de 12

La Policía Nacional intensifica acciones para prevenir delitos como el tráfico ilícito de drogas y el porte ilegal de armas en el transporte urbano.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
7 de 12

Registros preventivos e inspecciones de rutina se realizan en sectores estratégicos como Sunseri, Cabañas, barrio Medina y Satélite.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
8 de 12

Los operativos buscan también ubicar a personas con órdenes de aprehensión pendientes ante la justicia hondureña.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
9 de 12

La modalidad de patrullaje permite mayor cobertura operativa y un acercamiento directo con transportistas y ciudadanos.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
10 de 12

La presencia policial permanente fortalece la percepción de seguridad entre usuarios del transporte público.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
11 de 12

La Policía Nacional reitera que estos operativos continuarán de manera sostenida como parte del plan de seguridad urbana en San Pedro Sula.
Acciones policiales para proteger a pasajeros y empleados de la Ruta 2
12 de 12

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades sospechosas y colaborar en la protección de la Ruta 2.
Cargar más fotos