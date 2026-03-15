Festín de Barcelona, polémica, reacción de Hansi Flick y exhibición de Raphinha

El FC Barcelona logró una contundente victoria ante el Sevilla FC en la jornada 28 de LaLiga, marcada por un penal polémico y un espectáculo individual de Raphinha, quien se lució con un triplete que sentenció el encuentro y confirmó el dominio del equipo culé.
El FC Barcelona tenía una auténtica prueba de fuego este día frente al Sevilla FC, en un duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga en España.
El encuentro arrancó muy disputado y con mucha fricción en los primeros minutos. El Sevilla salió con una presión alta, intentando incomodar la salida de balón del conjunto azulgrana.
Sin embargo, al minuto 7 de la primera mitad, Joao Cancelo fue derribado dentro del área y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima desde el punto de los once metros.
El brasileño Raphinha asumió la responsabilidad desde el manchón penal y ejecutó con seguridad para abrir el marcador, adelantando al Barcelona ante un Sevilla que comenzaba el partido con el pie izquierdo.
Al minuto 18, el Barcelona volvió a encontrarse con otra oportunidad desde el punto penal, esta vez en una jugada que generó bastante polémica. El defensor del Sevilla terminó en el suelo y, al extender el brazo, el balón impactó en su mano, desviando claramente la trayectoria de la jugada.
Una vez más, Raphinha se encargó de ejecutar desde los once pasos y con gran frialdad convirtió el segundo tanto para el conjunto culé.
El Barcelona, con sed de revancha tras la goleada sufrida en el partido de ida, siguió atacando y buscó rápidamente ampliar la ventaja. Bernal recibió el balón por la banda y ganó línea de fondo.
El canterano mandó un pase atrás dentro del área y Dani Olmo apareció libre para definir cruzado, firmando el tercer gol azulgrana.
Antes de que terminara la primera mitad, el Sevilla logró descontar y se marchó al descanso con el marcador 3-1 en contra.
En el inicio del segundo tiempo, el Barcelona mantuvo la misma intensidad ofensiva y al minuto 50 Raphinha volvió a aparecer dentro del área para definir con precisión y completar su hat trick, además de marcar el cuarto tanto del conjunto catalán.
El brasileño celebró con gran euforia su tercer gol de la noche con la camiseta azulgrana.
El entrenador Hansi Flick no pudo ocultar su alegría tras la espectacular actuación de Raphinha en el duelo ante el Sevilla FC.
Pero el festival ofensivo no terminó ahí: Cancelo protagonizó una brillante acción individual por la banda.
Desbordó con velocidad, ingresó al área y, tras un amague que dejó atrás a un defensor, definió con categoría para marcar el quinto gol del Barcelona.
Sobre el final del encuentro, el Sevilla FC logró maquillar el marcador con un gol que puso el 5-2 definitivo. El tanto llegó en los últimos minutos del compromiso
Con este resultado, el FC Barcelona se mantiene firme en la cima de LaLiga y vuelve a ampliar su ventaja a cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor, consolidándose como líder del campeonato en una jornada clave de la temporada.